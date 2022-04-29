手機跳「陌生AirTag追蹤通知」　他嚇喊根本沒買！1招破解反跟蹤

▲蘋果推出的AirTag可讓用戶尋找遺失的個人物品。（圖／ET資料照）

記者黃品臻／綜合報導

蘋果去年4月堆出的AirTag讓用戶可以透過「尋找」App追蹤個人物品，但此商品卻也被不肖分子拿來當作犯罪工具。有網友發文表示，近日經過特定區域時，手機都會跳出「被陌生AitTag追蹤」的提醒，由於自己根本沒有購入這款商品，這個狀況也瞬間讓他心裡發毛。

該名網友在PTT的WomenTalk板上以「被AirTag跟蹤」發文表示，「最近這一陣子，經過某一區域，手機都會跳出提醒說，被陌生的AirTag追蹤」。由於相同事件已經發生二次，讓原PO心生恐懼，因為自己根本沒購入AirTag，手機卻突然跳提醒很奇怪。

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原PO因此求助網友，「上網查了一下，有一些人，好像真的被這種東西跟蹤什麼的，感覺怪怪的，有些不舒服，請問大家該怎麼辦呢？如何關閉被追蹤？」

文章一出，網友們也對此事感到發毛，「有沒有可能被想追蹤你足跡的人偷偷放在你的隨身物品內？例如另一半、愛慕者等等」、「這追蹤距離應該很短才對」、「檢查身上衣物包包的暗袋或夾層，還是最近有沒有人送你鑰匙圈或可以吊在包包的娃娃，割開來看是不是有AirTag」。

▲找到陌生AirTag可先把電池拔掉以免繼續被追蹤。（示意圖／取自MacRumors）

事實上，若遇到像原PO這樣的狀況，並非沒有解法，據外媒WIRED報導，若自己附近有個長時間未知的AirTag，且該AirTag與其擁有者有段距離時，就會收到推播通知，在點開iPhone的提示訊息後，民眾可選擇讓AirTag發出聲音，以此定位，此功能的操作方式如下：

打開「尋找」App→點按右下角的「本人」→確認「通知」下方的「物品安全提示」是呈現綠燈狀態。

而在找到不屬於自己的AirTag後，最保險的方式就是將AirTag的電池移除，若還是有安全疑慮，民眾可將尋找AirTag時出現的資訊（AirTag序號、擁有者的Apple ID或電話號碼）記錄下來並報警。