蘋果推自助維修「SIM卡針售價曝光」　網見天價狂酸：網拍只要一元

▲蘋果SIM卡退卡針要價4美元。（圖／翻攝蘋果官網）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果產品由於設計簡潔，常常一推出就引起熱烈搶購潮，但蘋果商品的價格，卻常常高得驚人，甚至被諷刺是在「考驗果粉信仰」，就在蘋果在美國推出自助維修計畫後，果粉終於可以自行購買官方零件維修，但其中，蘋果原廠的SIM卡針竟然要價4美元，換算下來近新台幣120元，相比起網拍價1元，價差超過百倍，讓網友諷刺，「信仰卡針來了」。

蘋果SIM卡卡針價格曝光，一個就要4美元，接近新台幣120元的售價，讓許多網友不敢置信，因為同樣的卡針，在網拍上一個只要1塊錢，不少網友就說，「4美元售價，可以買超過100個了」、「請問有印蘋果logo嗎?」、「是不是又要說特殊材質打造」，認為這個卡針價格實在是在考驗果粉信仰。

不過還是有網友幫忙平反，認為原廠的退卡針，是真的比較好用。

其實過去蘋果產品就常常被網友諷刺價格太誇張，像去年推出的「擦拭布」，一條就要價590元，當時也被狂酸是「果粉信仰布」，卻還是一度賣到缺貨，可見蘋果產品的吸引力。

不過目前，蘋果原廠SIM卡卡針只能在自助維修計畫上買到，因此目前是無法在台灣蘋果官網上單獨購買的。

去年蘋果宣布推出自助維修服務，讓想自己維修的消費者能在網路上購買蘋果官方零件，可以避免消費者使用來路不明的零件，也能讓有動手能力的消費者節省金錢，目前此服務已經在美國正式上線。

起步初期，此服務僅限於最新的iPhone 13、iPhone 12系列，還有近期剛發布的iPhone SE，目前還無法自行維修除了iPhone以外的品項。

現在美國的消費者，只要至官方自助維修店，就可以購買200多項的維修零件，包含螢幕、電池、鏡頭等等，並且官方也提供維修工具租借，可使用一周，收費為49美元，折合台幣約1445元。