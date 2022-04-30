　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果推自助維修「SIM卡針售價曝光」　網見天價狂酸：網拍只要一元

▲▼蘋果SIM卡退卡針要價4美元。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果SIM卡退卡針要價4美元。（圖／翻攝蘋果官網）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果產品由於設計簡潔，常常一推出就引起熱烈搶購潮，但蘋果商品的價格，卻常常高得驚人，甚至被諷刺是在「考驗果粉信仰」，就在蘋果在美國推出自助維修計畫後，果粉終於可以自行購買官方零件維修，但其中，蘋果原廠的SIM卡針竟然要價4美元，換算下來近新台幣120元，相比起網拍價1元，價差超過百倍，讓網友諷刺，「信仰卡針來了」。

蘋果SIM卡卡針價格曝光，一個就要4美元，接近新台幣120元的售價，讓許多網友不敢置信，因為同樣的卡針，在網拍上一個只要1塊錢，不少網友就說，「4美元售價，可以買超過100個了」、「請問有印蘋果logo嗎?」、「是不是又要說特殊材質打造」，認為這個卡針價格實在是在考驗果粉信仰。

不過還是有網友幫忙平反，認為原廠的退卡針，是真的比較好用。

其實過去蘋果產品就常常被網友諷刺價格太誇張，像去年推出的「擦拭布」，一條就要價590元，當時也被狂酸是「果粉信仰布」，卻還是一度賣到缺貨，可見蘋果產品的吸引力。

不過目前，蘋果原廠SIM卡卡針只能在自助維修計畫上買到，因此目前是無法在台灣蘋果官網上單獨購買的。

去年蘋果宣布推出自助維修服務，讓想自己維修的消費者能在網路上購買蘋果官方零件，可以避免消費者使用來路不明的零件，也能讓有動手能力的消費者節省金錢，目前此服務已經在美國正式上線。

起步初期，此服務僅限於最新的iPhone 13、iPhone 12系列，還有近期剛發布的iPhone SE，目前還無法自行維修除了iPhone以外的品項。

現在美國的消費者，只要至官方自助維修店，就可以購買200多項的維修零件，包含螢幕、電池、鏡頭等等，並且官方也提供維修工具租借，可使用一周，收費為49美元，折合台幣約1445元。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
快訊／台鐵「5／1臨時班表」出爐！　開行18列次區間快車
3國家被點名！　恐遭普丁毒手
6歲孩送急診PCR確診！　特殊症狀曝光
兒童新冠疫苗打不打？　兒科醫「1張圖」教你選
「北盜黑金城」傳奇起底！　一句話讓連千毅、勾惡停火
「基輔之鬼」驚傳戰死！　曾獨自打下40俄戰機
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果推自助維修「SIM卡針售價曝光」　網見天價狂酸：網拍只要一元

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

IG限動「解鎖新功能」網喊終於等到！　一票人超不習慣：一直按錯

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

蘋果推自助維修「SIM卡針售價曝光」　網見天價狂酸：網拍只要一元

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

IG限動「解鎖新功能」網喊終於等到！　一票人超不習慣：一直按錯

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

威廉森等不及要簽54億大約　美記卻建議鵜鶘拿他換「復賽MVP」

你壞壞！基隆雨衣大盜飛車連搶2人　身上搜出「乖乖」

兒童穿越道路事故高達八成　誰敢讓孩子自己上學？

首款唾液快篩審核過關　侯友宜：新北做好配套處理

快訊／台鐵「5／1臨時班表」出爐！開行18列次區間快車

3+4居家隔離新制上路　嘉義縣籲准「防疫照顧假」

自帶柔焦濾鏡！Laura Mercier透明蜜粉　不沾口罩有夠神

檢舉新制上路／高齡者被迫走上車道　安全由誰來保障？

台中女遭弟「水果刀刺胸」　男友送醫途中丟包！2男下場曝

俄國6寡頭3個月內連遭滅門！先殺妻兒後恐怖自盡　詭異死法都相同

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

3C家電熱門新聞

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

臺灣社交距離App接替簡訊實聯制　中國手機恐不能用

LINE母親節限定特效來了！輸入3組關鍵字　看熊大獻上康乃馨

蘋果推自助維修「SIM卡針售價曝光」　網見天價狂酸：網拍只要一元

iPhone 14 Pro CAD圖曝！外形、晶片、鏡頭都更好

不想接騷擾電話！這款Google官方免費App來電辨識度超高

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

大螢幕、更便宜　爆料：新型號iPhone 14 Max比旗艦機便宜5800元

超平價大螢幕手機登台　小米雙新機4000元有找

i12用1年半　電池健康度剩82%！蘋果教4招延長壽命

iPhone 14系列最新渲染圖出爐　新機外殼更「圓潤」

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone 14高、低階機型「差很多」 　彭博社盤點三大差異

更多熱門

相關新聞

謝金河：一顆蘋果的距離　為喚起中央政治局危機意識的扭轉點

謝金河：一顆蘋果的距離　為喚起中央政治局危機意識的扭轉點

財信傳媒董事長謝金河今（29）日在臉書發文指出，這幾年內蘋果的市值日益增長，但中國科技與互聯網市值卻相反縮水，而目前把中國前15大科技公司市值加起來，也仍不到蘋果一半，這也引起中國不滿，而中央政府局今早跳出開會決議出3項宣示，市場把這個訊息當成中央改弦易轍的訊號，科網股全面大漲。他認為，一顆蘋果的距離可能是喚起中央政治局危機意識的重大扭轉點。

手機跳「陌生AirTag追蹤」　他嚇喊沒買！1招破解

手機跳「陌生AirTag追蹤」　他嚇喊沒買！1招破解

蘋果財報佳！　庫克：iPhone升級、Android跳槽用戶皆創下紀錄

蘋果財報佳！　庫克：iPhone升級、Android跳槽用戶皆創下紀錄

蘋果Q2財報亮眼　庫克：第三季恐面臨供應鏈問題

蘋果Q2財報亮眼　庫克：第三季恐面臨供應鏈問題

蘋果財報優於預期！營收成長8.59%　但警告本季營收可能少2360億元

蘋果財報優於預期！營收成長8.59%　但警告本季營收可能少2360億元

關鍵字：

蘋果

讀者迴響

熱門新聞

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

具俊曄再添新刺青「高調示愛大S」！　細節閃瞎網

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

首款唾液快篩通過！她：又是這家？

清涼妹等紅燈狂扭16秒！網笑猜真實動機

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

連千毅槓勾惡！　雪碧隔空酸爆

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面