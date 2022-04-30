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檢舉新制今上路！「紅黃線臨停」不得舉發　可靠1招解決違停

▲▼台東市展開「淨道專案」取締違規停車，以「併排停車」為首要目標，另針對路旁隨意違規停車等行為加強稽查。（圖／台東警分局提供，下同）

▲紅黃線臨停30日起不得舉發。（圖／台東警分局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部修正道路交通管理處罰條例，修正民眾可檢舉的違規項目共46項，如新增惡意逼車、擋車、使用手機、超重等，放寬開放舉發，針對檢舉達人最常檢舉的「紅黃線違規停車」，則不得檢舉，民眾可撥打110、1999由執法人員及時排除，新法今（30）日起正式上路。

▲道路交通處罰條例修正，46項違規項目可檢舉。（圖／交通部）▲道路交通處罰條例修正，46項違規項目可檢舉。（圖／交通部）▲道路交通處罰條例修正，46項違規項目可檢舉。（圖／交通部）

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▲道路交通處罰條例修正，46項違規項目可檢舉。（圖／交通部）

▲道路交通處罰條例修正，46項違規項目可檢舉。（圖／交通部）

交通部路政司專委李昭賢表示，為了符合比例原則，避免有心人士惡意檢舉，本次修法針對同一個違規事項，須超過六分鐘、行駛超過一個路口，才可再度檢舉。

本次修法後可舉發的動態違規共41項、靜態違規5項，新增惡意逼車、擋車、使用手機、超重等項目，高速公路上的動態違規也多開放舉發，希望能補足警方不足之處。

李昭賢表示，這次會取消違停的舉發，是因為隨著行動裝置普及，舉發案件量激增，去年900多萬件的舉發案件中，有半數以上都是民眾舉發，其中又有一半是違規停車。

▲▼台東市展開「淨道專案」取締違規停車，以「併排停車」為首要目標，另針對路旁隨意違規停車等行為加強稽查。（圖／台東警分局提供，下同）

▲修法後情節較重大的違規停車仍可檢舉，一般違規停車則須撥打110或1999，通知警方到場處理。（圖／台東警分局提供）

然而有些檢舉達人高頻次、高密度的檢舉，有違比例原則，有些案件甚至被法院撤銷，警方等於是白忙一場，事後罰款也無助於改善當下交通安全，一次收到很多張罰單恐怕也只會讓民眾心生不滿，難以達到教育目的。

李昭賢表示，開放民眾檢舉主要是希望借用民眾之力，補足動態執法的不足，然而多數舉發都側重在輕微的違規停車，因此進行修法希望修正舉發案件項目。

修法後可舉發的5項靜態違規也都是以違規臨停為主，包括交叉路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防車出入口五公尺內違規臨停；違規併排臨停；占用身障停車格等。至於較輕微的違規臨停，民眾仍可撥打110、1999，由警方或相關人員出動排除路障，以利及時導正違規行為。

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