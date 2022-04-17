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賞花費3600元...BMW違停合歡山黃網線連吃4罰單　網友喊療癒

▲合歡山賞花違停車輛遭連開4張罰單。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

▲合歡山賞花違停車輛遭連開4張罰單。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

合歡山高山杜鵑花季本周起跑，公路總局有鑑於台14甲線往年花季期間都遭大批遊客車輛塞爆、衍生交通安全疑慮，今年首度實施高乘載管制，16日首日初見成效，路面未再淪為大型停車場；不過仍有部分民眾缺乏公德心違規停車，甚至有人將BMW久停在黃網線上不走，遭警方連續開出4張罰單，畫面曝光後讓網友們直呼：「超療癒！」

本次施行高乘載管制路段為台14甲線翠峰至大禹嶺（18K至41K），「中橫路況交通資訊站」臉書粉專小編昨天PO文指出，於下午2時30分左右經過合歡山松雪樓附近時，剛好看到警員正對一台於黃網線上違停的BMW轎車開單、雨刷上已有3張紅單，警員離開前還笑著說：「兩小時後ㄟ擱再來開！」

▲▼有上合歡山賞花民眾將BMW停在黃網線上，遭警方開出多張罰單。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

▲▼有上合歡山賞花民眾將車停在黃網線上，遭警方開出多張罰單。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

▲有上合歡山賞花民眾將BMW停在黃網線上，遭警方開出多張罰單。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

該粉專小編爾後再回到現場時，還是停在原處的該車又多挨了一張罰單，共4張罰單整齊排列在車窗上、相當壯觀，小邊笑稱為「合歡山滿載而歸的旅程」；網友看到相關畫面，紛紛大讚：「這個有療癒！」「國稅局感謝你。」也有人虧車主說：「集五張有打八折嗎？」

仁愛警分局指出，在合歡山高山杜鵑花季期間為了避免遊客停車亂象，因此加強取締違停；依據《道路交通管理處罰條例》，若違停駕駛不在現場、未將車輛移走，即可開罰一次900元，每過2小時得連續舉發；昨天包括該輛違停於黃網線的BMW遭罰4單、共開出15張罰單，還有一輛車被開6張罰單。

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