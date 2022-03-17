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BMW違停放小孩下車　他超不爽狂按喇叭+拍車窗...2駕駛互告

記者邱中岳／台北報導

北市大同區民生西路17日上午8時許發生一起糾紛，一名開著BMW轎車的男子違規停車讓小孩下車上課，後方車輛駕駛按拉叭要求離開，路人聽見喇叭聲擔心影響小孩加以勸阻，但駕駛卻下車拍打前方BMW車窗，事後2駕駛互提告訴。

警方調查，32歲陳姓男子上午8時許，開著BMW轎車行經北市大同區民生西路，違規將車子停放在路邊放小孩前往幼兒園上課，造成後方35歲劉姓駕駛的不滿。

▲▼男子違規停車放小朋友下車上課，卻遭後車拍打車窗。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子違規停車放小朋友下車上課，卻遭後車駕駛（紅圈）拍打車窗。（圖／記者邱中岳翻攝）

劉姓駕駛不斷鳴按喇叭，要求陳男將車子駛離，因喇叭聲音過大，引起附近民眾注意，因擔心幼兒園小朋友受驚嚇，立刻向劉姓駕駛反應並阻止，但劉男仍不滿意。

陳姓駕駛則是朝前方緩緩開過去，想要讓路給劉姓駕駛，劉男直接下車拍打陳男左後車窗，最後還與勸阻按喇叭的路人發生爭執，劉男最後倖然開車離去。

▲▼男子違規停車放小朋友下車上課，卻遭後車拍打車窗。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲劉姓駕駛不滿前車違規停車鳴按喇叭，遭路人（紅圈）勸阻發生爭執。（圖／記者邱中岳翻攝）

目前陳姓駕駛將對拍打車窗的劉姓駕駛提出強制告訴，劉姓駕駛初步表示「他擋道我也要告他強制」；警方指出，民眾提出告訴皆依照規定受理，如有確切違規事證，將依違規取締開罰。

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