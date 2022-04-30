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你可以在人行道上走多久？什麼樣的人行道才安全？

▲長者、孩童與車爭道成日常　行人路權誰來保障？(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲行人步行空間不足，經常需要與車爭道，檢舉新制上路後，民眾擔心行人的路權再度被限縮。（圖／記者湯興漢攝，下同）

【消失的人行道】
記者張惠媛／專題報導

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你家附近有人行道嗎？你可以在人行道上，持續走多遠？是否經常走著走著就出現電線桿、變電箱、雜物、汽機車？又或者是走到一半發現人行道沒有銜接，只好繞出人行道走在車道上，想盡量靠邊走，卻又碰到車輛違停幾乎佔掉整個車道，逼不得已邊轉頭往後看邊往外走，就為了繞過違停車輛前行。這些行人在行走時碰到的狀況，每天都會在你我的生活裡反覆出現好幾次，對一般行人來說相當困擾，更遑論是學童、高齡者及身障者。今（4/30）日民眾檢舉新制上路，最常被檢舉的紅黃線違規停車已不開放民眾檢舉，人行道上車輛違停亦不在檢舉範圍，行人的路權是否會再度被限縮？令許多民眾憂心。

人行道有幾種？設置上遇到什麼困難？

▲▼行人路權專題－內政部營建署道路工程組鄭惠心分隊長。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部營建署道路工程組分隊長鄭惠心。

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲人行道分為實體分隔與非實體分隔。

針對人行道等基礎建設規劃，內政部營建署道路工程組分隊長鄭惠心表示，人行道設計形式分為實體分隔與非實體分隔，實體分隔包括以緣石、車阻、欄杆、植槽與綠籬區隔，非實體分隔採標線、標字分隔，如標線型人行道，在設置規範上則視主要或次要道路決定，車流量大、車速快的街道，都會要求以設置實體人行道為主，而路幅不足或車速30公里以下巷道，則會使用標線型人行道，以鋪面顏色或防撞桿提醒駕駛、維護行人安全。

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部營建署說明，為改善人行道上機車任意停放亂象，110年8月11日修正「市區道路及附屬工程設計標準」，增訂新闢及改善的人行道，原則上不劃設機車格位，有需求則以停車彎形式設計，避免人車衝突。

雖然有明文規定，但實際走上人行道之後，行人受到的阻礙卻層出不窮，鄭惠心指出：「台灣早期人行道上的公共設施沒有規定擺放位置，所以會出現東一個西一個的狀況，94年底將公共設施帶納入法規，以帶狀空間設置，並靠車道擺放，將人行道的一米五淨寬保留，台灣許多道路較狹窄，會視道路寬度縮減人行道淨寬，許多縣市政府會自行繪製標線型人行道，如遷移公共設施需要經費，便出現標線型人行道繪製不完善、被公共設施阻斷通行等問題。」

要有停車空間就要犧牲行人？停車空間與行人空間如何兼顧？

面對行人行走的空間大大不足，鄭惠心點出問題：「人行系統完善的歐洲或日本等國家，交通推行政策以大眾運輸為主、步行與自行車為輔，並會限制車輛的數量、提高使用費，但台灣的大眾運輸系統，除雙北外，其他縣市還有很大的進步空間，導致私有運具年年成長，車行空間跟停車需求不斷增加，導致規劃人行道時，經常遭受地方上有停車需求的民眾抗議。」

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

要有停車空間就必須犧牲行人嗎？臉書粉絲專頁「標線改造台灣路」主編說明：「台灣的道路設計確實有很多進步空間，現在大家都在爭取道路平權，但是道路規劃一團亂，什麼用路人該在哪裡，沒有好好地區隔開來，在道路狀況不允許的現況，很難讓所有用路人的路權受到保障。」對於台灣行人的步行空間，「標線改造台灣路」主編分享他的觀察：「分為有人行道跟無人行道這兩類，有人行道的地方，很多時候設施擺放位置會阻礙行人通行，斜坡也沒有開在正確的位置，而無人行道的狀況，行人多半會走在路肩，但是目前台灣人對於路肩規範跟設計的意識比較弱，繪製上碰到停止線後沒有延伸就容易讓人誤會，也因為跟車道區分不明顯，所以常造成危險。」

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼透過標線繪製出步行空間與停車空間，讓兩者都能兼顧，達到雙贏。

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

「標線改造台灣路」H編指出，在新竹市東山街食品路至學府路段，就透過標線設計區分出停車空間跟行人空間，該區域有多所學校，上放學時段車輛多，路邊也經常被私人物品佔用，學生只能與車爭道，但由於台灣處於高度住商混合環境，施作實體人行道一來施工期長、二來需要較多經費，再來是很多人會認為設置人行道就必須減少停車空間，因此反彈聲浪多，但在東山街標線人行道改善的案例上，將原有的路側做整理，水溝順平、移除私人障礙物之後，以槽化線跟停車彎規劃出停車空間，再繪製出標線型人行道，同時保有停車空間跟行走空間，這樣的設計，讓學生可以安心通學，附近店家也都能接受。

標線如何「改造」台灣道路？用路人路權需要全民共同維護

提倡標線改造的「標線改造台灣路」認為，標線是成本最低且成效明顯的一項方式，而且道路上佔最多的就是標線，開車的人主要依循的也是標線，面對施作實體人行道的緩不濟急，善用標線先做出空間區分，後續有經費再來做其他改善，透過長期環境教育，讓所有的用路人都能有正確認知。

今日(4/30)起檢舉新制上路，將原先的63項可檢舉事項限縮至46項，分為動態與靜態違規項目，與行人相關的部分，尚有「車輛不禮讓行人」、「車輛不禮讓視覺功能障礙者」與「行駛人行道」開放檢舉，紅黃線違規停車和人行道上違規停車皆不在檢舉範圍內，「標線改造台灣路」表示：「其實因為違規樣態太不明確，所以民眾認為不合理就會檢舉，導致執法單位無法負荷，但除了執法，也要去思考為什麼會出現這樣的違規，台灣很多交通問題，都是因為停車空間不足，停車問題解決，很多交通亂象都會迎刃而解。」

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

行人安全如何保障？交通部指出，其實有明訂道路交通安全規則，如「汽、機車駕駛人行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，加重其刑至1/2」，但除了路口規範外，人行道等基礎建設改善也刻不容緩，台灣要邁向「人本交通」的社會，除了硬體設施需要到位，確實執法和向下紮根的教育，更是落實人本交通的關鍵。

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