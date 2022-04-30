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兒童穿越道路事故高達八成　誰敢讓孩子自己上學？

▲長者、孩童與車爭道成日常　行人路權誰來保障？(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲學校周邊的人行環境完善嗎？許多家長不放心讓孩子自己上學，原因在於沒有提供安全的環境。（圖／記者湯興漢攝，下同）

【消失的人行道】
記者張惠媛／專題報導

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「109年的交通事故中，國小學童的死傷人數413人，國中784人，是國小的2倍，到了高中更攀升至2,093人，是國小死傷人數的5倍！」靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴說出了令人心痛的數字，這個數字背後，隱藏著無數家庭的淚水與傷痛，「為什麼我們的孩子碰到交通事故的數量到了高中會突然攀升這麼多？因為國小國中很多都是家長接送，沒有讓孩子從小學習怎麼走路，所以到了高中自己上學之後事故量大增。但是，我們給的環境，能讓家長放心、能允許孩子這麼做嗎？」今日（4/30）民眾檢舉新制上路，可檢舉項目自63項限縮至46項，「紅黃線違規停車」與「人行道違規停車」則不得檢舉，行人的路權是否會再度受到壓縮，引許多民眾擔憂。

交通意外的發生　很多時候源自於我們對孩子不夠了解

▲▼靖娟基金會林月琴執行長專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴。

許多國家都推廣讓孩子從小自己走路上學，但在台灣，卻一直沒有顯著成效，每到上學、放學時段，校門口總是擠滿家長接送小孩的汽車、機車，除了交通打結，接送的車輛也變相地成為學童安全潛藏的危機。靖娟基金會長期關注兒童安全，執行長林月琴說明，學童及幼兒在行走及過馬路時所碰到的危險，有部分來自於大人們對小孩子不夠了解，「小孩子的視野與能見度比較窄、只有成年人的一半，且移動的車子跟後方的建築物，在孩子的眼中是黏在一起的；而聲音定位要到6歲才會形成、孩子8歲才能靠聽覺辨別出路上的車輛多寡跟遠近程度；除此之外，理智的部分也要到18歲才會成形，小朋友多半是目標導向，所以常看見孩子因為追球而衝出馬路等狀況，導致意外發生。」行人，是孩子在交通環境中自主的第一個角色，卻有高達8成的兒童因穿越道路、衝出路口而發生事故。

對於孩子的生理限制，不僅家長需要多加注意，駕駛人更應該有此警覺，「6歲的孩子如果是中等身材的話，身高差不多115公分，休旅車的前端就有約110公分高了，如果孩子站在車前，可能只會看到一點點頭髮，更遑論是年紀更小的孩子，而車輛的A柱也容易造成視線死角，讓駕駛人看不見路上的小孩子。」林月琴表示。

台灣的交通環境複雜　為學校設置安全的人行道環境困難重重

▲▼靖娟基金會小黃帽計畫。（圖／靖娟基金會提供）

▲▼靖娟基金會自103年起開始推行「小黃帽交通安全計畫」，進校園宣導交通安全知識與正確的用路觀念。（圖／靖娟兒童安全文教基金會提供）

▲▼靖娟基金會小黃帽計畫。（圖／靖娟基金會提供）

因為看過太多悲劇，所以靖娟基金會自103年開始推行「小黃帽交通安全計畫」，希望替孩子建立完整的交通安全知識與用路觀念，除了讓孩子有自保能力，也透過教育讓孩子們在成長過程中能成為一個良好的用路人，不過這項計畫也受到不少阻力，「學校有自己的體制，老師們也都很辛苦，不一定有餘裕來參與這個計畫，亦不是每個學校都有導護志工，不僅在教育推動上有困難，在步行環境上也有很大的限制。」林月琴說道，「要保障學童步行安全，清楚的號誌與行穿線的設置是必要的，很多學校只要離開圍牆範圍，周邊就沒有人行系統，也曾經就某些案例溝通過，希望能因應學童需求，在學校周邊設置號誌燈行穿線，但是該縣市政府交通局表示因路段車流量不足，無法設置。」

「人本交通」如何落實？基礎建設是否符合民眾需求與期待？

希望孩子有正確的用路觀念，但我們的社會有給孩子良好的用路環境嗎？台灣至110年3月底為止，機動車數輛統計共有2,238萬輛，在私有運具數量這麼高的情況下，如果又無法提供學童安全的人行空間，「讓孩子走路上學」這個想法，或許永遠無法付諸實現。

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲目前已有部分學校周邊通學時段禁止車輛進入。

針對人行道與騎樓的亂象，林月琴無奈：「學校周邊不僅缺乏完善的人行系統，騎樓也經常被佔用，小吃店、民宅的私人物品擺放，或是停滿機車而阻礙通行，都會影響孩子步行的安全，為什麼都要等到真的發生意外，才來檢討跟改善？」

我國交通部近年不斷提倡「人本交通」，109年起實施「路口停讓行人加強執法」，但人行道等基礎建設，對於民眾的需求與期待，似乎還有一大段落差，在行人空間與安全性普遍不足的情況下，今（4/30）日民眾檢舉新制上路，針對違規樣態不明等狀況，成為許多民眾心裡的隱憂，要邁向「人本交通」的環境，「將人行道還給人民」恐怕是當務之急。

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