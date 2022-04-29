2022桃園區市議員選舉　國民黨3新人力爭提名戰況激烈

▲張碩芳尋求新北市議員羅智強支持。（圖／翻攝網站）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選舉，國民黨桃園區市議員黨內初選，29日晚間起進行3天民調，爭取黨提名的3名新人張碩芳、吳家靖、凌濤力拚出線，紛紛請來包括孫文學校校長張亞中、新北市議員羅智強、前黨主席江啟臣、立委萬美玲、高金素美等各方大咖力挺，籲選民唯一支持，爭取2席提名，競爭相當激烈。

▲凌濤尋求立委萬美玲支持。（圖／翻攝網站）

2022桃園區市議員選舉，應選12席，民進黨提名6席未經過初選底定，國民黨提名7席，除了現任5名黨籍市議員優先提名，原不需黨內初選的2名新人張碩芳、吳家靖，因黨主席朱立倫子弟兵凌濤投入黨內初選，而需採取黨內初選決定提名2新人參選。

▲立委萬美玲陪同吳家靖市場請託唯一支持。（圖／翻攝網站）

張碩芳是前市議員劉茂群女兒、吳家靖是前議長吳振寰兒子、凌濤是則黨主席朱立倫子弟兵，3人各有支持力量；張碩芳尋求孫文學校校長張亞中、擬參選桃園市長的新北市議員羅智強、市議員黃敬平、立委魯明哲、高金素梅以及在地素人媽咪臉書支持，連月來勤站街口、市場、公園等場合勤拜票，力爭出線。

吳家靖、凌濤分別獲市議員蘇家明、前黨主席江啟臣、立委萬美玲等地方人士力挺，陪同站街口、市場、公園等場合爭取民調唯一支持，競爭相當激烈。據指出，國民黨2022桃園市議員初選提名，分別有八德、龜山、桃園3個選區舉辦初選民調，八德區與龜山區分別於4月20、27日公布民調結果，桃園區自今天晚間起迄5月1日進行民調，將於5月2日公布民調結果。