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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沒事別去篩檢站！柯文哲宣布「需持快篩陽證明」：一堆都來湊熱鬧

記者陳家祥／台北報導

由於管制放鬆，新冠肺炎疫情爆發，29日新增1萬1974例本土確診個案；其中，台北市新增2702例本土病例。柯文哲29日宣布，7大社區篩檢站要改變策略，需持「快篩陽性」的試劑才可進一步做PCR篩檢，「不再是做為市民朋友自我檢測用」，沒有症狀就不要跑到免費篩檢站。

柯文哲說，明天開始，原來的7個社區篩檢站要做策略改變，「不再是做為市民朋友自我檢測用」，也就是快篩陽性才來做，沒有症狀就不要跑到免費篩檢站，因為不要沒病的擊垮確診的需求。我希望你自己先做快篩，若陽性，拿著檢體到急診處走綠色通道。

柯文哲說，不然一堆都來湊熱鬧的會把社區篩檢站擊垮，每天能做的量能就是4千多，再上去有困難，資源要做有效的使用。

柯文哲表示，現在還沒把快篩陽性直接當作官方的確診，但根據數字統計，如果快篩陽性且有症狀，PCR陽性機率超過99%，當然會有衛陽性狀況，不過統計上看來，快篩陽性且PCR陽性，台北市的數據在85%到95%，「快篩陽現階段應當視為陽性，這樣會比較安全」。

柯文哲說，如過你快篩陽性但沒什麼症狀，要做確認的可以去7大篩檢站確認，做完後就回家不要亂跑，目前系統塞車，有可能2天後才會接到健保快易通結果在這之前就把自己當作確診，在家自我居家管理。

柯文哲說，如果身體不適，該去醫院就去醫院。如果符合急診標準就用119，如果不到急診標準，這1、2天會建立居家通訊診療系統，讓快篩陽性還沒確認PCR陽性，可做通訊診療。

柯文哲表示，有幾樣叮嚀，不要沒症狀就跑去公衛篩檢站，有症狀請自己快篩，如果是陽性才去做PCR確認，「請把PCR公費篩檢的量能留給快篩陽性，不要占用，會把系統擊垮」；此外，常備藥可以準備一些，統計上來看，疾病對長者殺傷力比較大、死亡率高。

▲▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

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