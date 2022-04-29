便宜非醫材血氧機買得到？　高嘉瑜「打臉」陳時中：求電商連結

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，民進黨立委高嘉瑜日前拋出，台灣將血氧機視為「醫材」，一台動輒3000元起跳，實在太過昂貴，而國外血氧機價格普遍在500元台幣上下，而且網路就買得到，希望政府適度鬆綁，開放民眾網購；但指揮官陳時中29日回應，台灣也有非醫材的血氧機，相對價格也比較便宜。對此，高嘉瑜透過臉書酸說，「想購買『家用型』血氧機，求台灣電商連結 」。

高嘉瑜昨天透過臉書呼籲，除了便宜可靠的唾液快篩劑需求增加之外，便宜可靠的手指血氧機也會是家庭必備，但台灣將血氧機視為「醫材」，一台動輒3000元起跳，實在太過昂貴，相較國外價格普遍在500元台幣上下，而且網路就買得到，政府在進口自用及販售上也應該依等級用途適度鬆綁，讓有需要的民眾至少可以在網路上買到日常「運動用」血氧機，否則大量居隔民眾無法透過網路取得血氧機，又無法即時監測血氧實在令人擔心。

對於高嘉瑜呼籲，陳時中今天在疫情記者會說，「立委要對事實更清楚一點」，如果是醫療器材，價格一定會貴，像是醫用剪刀和一般剪刀也差很多，用醫療器材管理的，檢驗等要求會更高，台灣也有非醫材的血氧機，相對價格也比較便宜，網購也沒有問題，且不是在特定處所才能賣。

不過，食藥署醫妝組科長傅映先去年曾提醒，血氧機屬於第二級醫療器材，必須由取得販售許可的醫療器材商和藥局才可販售。與陳時中今天的說法略有出入。

對此，高嘉瑜今天下午透過臉書發文暗酸說：「想購買『家用型』血氧機，求台灣電商連結。需符合以下條件：非醫材、可網路電商購買、合法、4百至5百元」，引發網路關注。

▼高嘉瑜臉書發文徵求500元家用血氧機。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）