新竹縣+162！竹北59例最多、竹東33例　多為青壯年染疫



▲竹縣+162，半數為無症狀確診者。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(29日)公布新竹縣新增162例新冠肺炎本土確診案例，分別為85位男性和77位女性，皆為輕症或無症狀，年齡為1-76歲，12歲以下佔17人，65歲以上3人，多數仍為青壯年。無症狀者81人，佔5成。地區分布仍以竹北市佔59人為最多。新竹縣居家隔離人數為757人，居家照護人數為444人。

▲社區篩檢站仍持續進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

竹縣衛生局說明，162例地區分布為竹北市59例、竹東鎮33例、湖口鄉21例、新豐鄉15例、新埔鎮11例、關西鎮8例、芎林鄉7例、橫山鄉4例、尖石鄉3例、北埔鄉1例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，竹縣防疫關懷包配合中央確診者防疫規定調整重點，昨起確診者關懷包因居家照護10天無須採檢，因此不提供居家快篩試劑。

另針對居家隔離者之關懷包，配合中央縮短居家隔離天數為3+4天，居家隔離者快篩試劑由轄區衛生所提供，放入關懷包，數量部分因應昨中央政策，國內自4月26日起實施居家隔離「3+4」新制，考量「快篩實名制」已上路，快篩試劑為重要防疫資源，為保全防疫量能，自4/28日起調整居家隔離公費快篩試劑發放數量，國小至高中學生發放2劑快篩試劑，大學（含）以上學生及成人發放3劑快篩試劑，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用，學生務必於4天自主防疫期滿且於次日快篩檢測陰性後方可上學。

新竹縣長楊文科呼籲所有縣民做好防疫，盡速完成3劑疫苗接種，提高保護力。依目前疫情趨勢，Omicron傳播力雖高，但以無症狀或輕症為主，防疫應以減災及中重症照護為重，才可合理分配防疫及醫療量能，讓防疫、生活及經濟平衡發展；也請民眾做好自主應變（主動評估住家環境，回報自身慢性病等重症因子、接觸者資訊等）、自我防護、主動配合防疫工作，保護自己也保護他人。

新竹縣社區篩檢站資訊：

4/29週五1800-2100大安醫院急診室外、北榮新竹分院急診室外。

4/30週六1800-2100大安醫院急診室外、北榮新竹分院急診室外。

►新竹縣發錢啦！ 「有條件1萬元敬老禮金」受惠族群搶先看

►兒童莫德納打不打 兒科醫師曝「至少先打一劑」3個原因

►幸運巧合！首次演練就遇確診 中華大學逃過全校停課、戳鼻子



►「馮迪索開也要告訴你」遇鬼切迴轉 求生小發財激出神甩尾

