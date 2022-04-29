快訊／北市預言單日確診將破5萬　「加開新冠門診分流、專責病房」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

由於管制放鬆，新冠肺炎疫情爆發，29日新增1萬1974例本土確診個案，本土確診個案數已連2天破萬例。台北市副市長黃珊珊表示，台北市每日確診個案數很快就會到5萬例，當務之急就是保存公衛量能與醫療量能，北市府也特別與醫院系統開會擬定7點項計畫，包括開設新冠門診、加開專責病房等。

黃珊珊表示，每天疫情依照預期狀況大爆發，過幾天，台北市就會每天突破5000例，1萬例、甚至3萬例、5萬例，雖然大部分都是輕症或無症狀，但是還是會有一定比例的中重症，所以我們要做的就是保存公衛量能與醫療量能。

黃珊珊說，昨天傍晚，市長召集台北市所有醫院的院長或高層舉行會議，討論如何保存醫院的醫療量能及正常運作，所以依據疫情發展，我們會先做這些事：

一、確診者分流：確診病人如果有症狀或有急症，還是必須到醫院就診、有一些病症沒有辦法視訊醫療，建議醫院開設『新冠門診』，讓確診病人可以有專用通道，與其他病人分流，保護醫護也保護大家。

二、醫院即日起加開專責病房到急性病房15%。

三、醫師公會號召開業診所認養各行政區兩個里，由診所提供確診民眾遠距醫療，減緩確診病患焦慮，並由各大醫院建立各區診所後送支援系統之區域聯防。

四、呼籲確診民眾輕症者先以社區診所遠距醫療為優先，避免增加醫院負擔。

五、各醫院盡量提供綠色通道提供『快篩陽』的民眾進行PCR檢測，並提供快篩陽民眾必要醫療。

六、台北市的加強版防疫專責旅館，提供醫院緩解確診患者下轉機制，建立區域聯防系統。

七、提供醫院醫療人員與家屬足夠的快篩試劑，以維持醫療量能。

黃珊珊表示，確診但無症狀者，只要安靜在家隔離10天，不須採檢即可解隔，「所以，我確診、我不慌」，確診者與居隔者安置，現在是每天最大的工作負荷，但是中央的系統要到5月1日才上線，昨天才完成確診者居家照護通知書的系統，但我們已經執行居家照護2個星期了，這2週以來，基層爆肝，同樣的，不可能在每日萬例以上時還這樣做，到最後政府只能照顧中重症的確診者，輕症者就不再通報列管，成為真正的流感。