竹市+107！352人前往篩檢站做PCR　37人驗出陽性

▲新竹市今日新增107名確診。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市新增107名確診個案， 竹市今（111）年以來已累積722名確診個案，0例重症，目前仍住院中之確診者有73人，「採居家照護之確診者」共387人；另，有因密切接觸而居家隔離共370人。

衛生局指出，竹市目前有26校因確診持續停課或停班中。民眾關心新竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程(停課)訊息，與6~11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」(https://www.hc.edu.tw) 查詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局說明，民眾若自覺有相關確診症狀，可自行至國軍社區篩檢站採檢，該站昨（28）日共計篩檢352人，已檢測出37人陽性，均依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

衛生局表示，無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，即日起歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷line@」(https://line.me/ti/p/@home_care_hc) ，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

►新竹縣發錢啦！ 「有條件1萬元敬老禮金」受惠族群搶先看

►兒童莫德納打不打 兒科醫師曝「至少先打一劑」3個原因



►「馮迪索開也要告訴你」遇鬼切迴轉 求生小發財激出神甩尾



►幸運巧合！首次演練就遇確診 中華大學逃過全校停課、戳鼻子