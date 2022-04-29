苗栗+55！配合3+4政策　調整居隔防疫包快篩試劑發放數量

▲苗栗縣今日新增55例確診。（圖／苗栗縣政府提供）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣今(29日)新增55例新冠肺炎本土確診案，其中男性18位、女性37位，年齡介於在1歲以下-95歲。昨(4月28日) 大千、重光及竹南大厝里篩檢站共採檢647人，其中14人陽性，其他陰性，陽性率2.2%。此外，針對新防疫政策調整，縣府也針對防疫包中的快篩試劑發放數量進行調整。

徐耀昌縣長表示，隨著疫情發展，快篩結果為陽性民眾將越來越多，非居家隔離的民眾倘在家快篩陽性時，可使用塑膠袋密封，攜帶陽性快篩試劑自行至各家醫院急診室或社區篩檢站採驗PCR。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雖不公布足跡及逐案分析，但清消大隊仍持續清消工作。

另外，依據中央流行疫情指揮中心指示考量「快篩實名制」已上路，為保全防疫量能，自4月28日起調整居家隔離快篩試劑發放數量，國小至高中學生發放2劑快篩試劑，大學（含）以上學生及成人發放3劑快篩試劑，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用，學生務必於4天自主防疫期滿且於次日快篩檢測陰性後方可上學。

依循中央政策「不公告確診者足跡及逐案分析」後，清消大隊工作仍不停歇，持續定期定點加強清消公共場所。縣府表示，依疫情趨勢，Omicron傳播力雖高，但以無症狀或輕症為主，防疫應以減災及中重症照護為重，才可合理分配防疫及醫療量能，讓防疫、生活及經濟平衡發展。廣泛性社區感染下，導致找出感染源已不具太大意義，民眾需做好自主應變，包含主動評估住家環境，回報自身慢性病等重症因子、接觸者資訊等，以及自我防護、主動配合防疫工作，保護自己也保護他人。

徐耀昌縣長提醒，請民眾於有需要時再使用快篩試劑，其中校園是高密集場所，教職員工與學生於4天自主防疫期間，以「不到校」為原則；民眾4天自主防疫期間如無外出，可不需使用快篩試劑檢測；如有工作或採買生活必需品的外出需求，請執行快篩檢測陰性後佩戴口罩外出，並禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸，後續如有外出需求，可於健保特約藥局及偏鄉衛生所等販售地點購買快篩試劑。

本土疫情尚未平息，存在社區傳播風險，隔離及自主防疫措施與快篩檢測皆是控制疫情的重要方法，請民眾務必配合共同健康家園，因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站，時間地點：

4月30日至5月1日 竹南鎮大厝里活動中心 上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點

4月29日 重光醫院停車場採檢站、大千醫院、通霄光田醫院急診室旁，下午4點至晚上8點

►幸運巧合！首次演練就遇確診 中華大學逃過全校停課、戳鼻子

►「馮迪索開也要告訴你」遇鬼切迴轉 求生小發財激出神甩尾



►敢背叛「家人斷手連座」！黑幫吸收新血 國中生穿內褲大街示忠誠



►新竹縣發錢啦！ 「有條件1萬元敬老禮金」受惠族群搶先看