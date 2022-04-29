台鐵5／1停駛「臨時班表」明午出爐！客運＋類火車增4216班這可查

▲勞動節台鐵停駛，民眾可改搭客運。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局週日（5/1）表定列車全面停駛，交通部正在盤點可出勤的司機員人力，將於明日中午公佈臨時班表，公路總局統計，當日客運增加3500班次，12條類火車路線共716班次。另公路總局也開放查詢當日增加班次。

公路總局為因應臺鐵5月1日不加班，停駛表定列車對民行造成的衝擊，已邀集6都交通局協商因應，完成臺鐵各車站公路公共運輸盤點作業。

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凡有公路或市區客運行駛之區間，將以現有路線增班疏運為主，總計增加逾3,500班次，增幅約21.5%。另針對服務斷鏈或較為不足之區間增開類火車臨時路線12條，共716班次，補強服務。

▲勞動節客運增開3500班車。（圖／記者湯興漢攝）

公路總局表示，該局建置的iBus公路客運即時動態資訊網及其APP「iBus_公路客運」有公路客運及6都以外市區客運資訊，民眾如欲查詢城際間的國道客運服務，可點選「路線搜尋」功能，輸入起訖地區查詢相關路線的乘車資訊、無障礙班次時刻等，5月1日當天的加班車也已開放查詢。

此外，公路總局彙整臺鐵各車站的替代路線，包含無障礙班次時刻，並公布在iBus網站及APP的「最新消息」處。公路總局及各區監理所網站已連結至臺鐵網站應變計畫專區。