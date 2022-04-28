台鐵五一停駛！屏東往返高雄、台東　「類火車」臨時路線曝光

▲屏東往返高雄、台東，類火車臨時路線 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應台鐵5月1日列車全部停駛，考量高雄往返屏東與台東現有的公路客運量能恐怕不足，高雄區監理所規劃3條高雄往返台東及2條高雄往返屏東的「類火車」臨時路線，提供屏東鄉親當日民行需求，請鄉親多加利用搭乘。

屏東監理站盤點屏東地區相關公共運輸運能後，針對尚有運輸缺口的區域積極研商替代方案，當日需前往鳳山、高雄、新左營旅客可於屏東火車站前搭乘「【0964】屏東-鳳山-高雄」、「【0965】屏東-新左營」路線，發車班距15至30分鐘一班，首班上午5時30分別從屏東端、高雄端交互發車，末班最晚於夜間11時10分發車。

而要前往台東方向旅客，也有「【0961】高雄-台東」、「【0962】新左營-台東(直達車)」、「【0963】新左營-潮州-台東(區間車)」等3條類火車路線接駁，最早的班車是上午6時30分、最晚的班車晚間9時整，分別從高雄端、台東端交互發車。

交通部臺灣鐵路管理局已在官方網站「旅客服務/五一勞動節應變計畫專區」內提供相關替代路線資訊，亦可透過公路總局(https://www.thb.gov.tw/)、高雄區監理所( https://komv.thb.gov.tw/）等官網連結該局網站參考，歡迎民眾多加查詢利用。

屏東監理站站長羅振瑞提醒，因屏東、潮州、枋寮等火車站前當日有類火車客運車輛停靠，請鄉親避免將私人運具停靠火車站前，以維持交通順暢，同時也呼籲乘客因疫情持續擴散，乘車時仍請配合配戴口罩、量測體溫等相關防疫措施，共同維護安全乘車環境。