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台鐵工會51集體休假　國民黨團挺：堅守勞工朋友權益

▲▼國民黨團召開「勞動節在即 蔡總統競選政見《最低工資法》何時才上路？」記者會 蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台鐵工會為抗議「台鐵公司化」政策，發起五一勞動節不加班、集體正常休假，恐導致當天表定列車均停開，引發輿論關注。國民黨立法院黨團首席副書記長李德維29日上午說，國民黨堅守廣大勞工朋友權益，包括5月1日台鐵勞工朋友集體正常休假。

李德維今天上午在國民黨團「勞動節在即，蔡總統競選政見『最低工資法』何時才上路」記者會表示，國民黨一定堅守廣大勞工朋友權益，包括5月1日台鐵勞工朋友集體正常休假，過去總統蔡英文稱「勞工是她心中最軟的一塊」，但是現在勞工變成「執政黨最容易咬的一塊」，呼籲民進黨政府要真正重視勞工，而不是吃定勞工。

李德維今天上午在院會國是論壇也說，安全是台鐵改革的重點，日本JR鐵路工會聲援台鐵工會稱，公司化和安全並不是直接相關連的，希望行政院、交通部不要咬著「公司化就是改革」，應該把安全放在心中，不要讓未來的問題更嚴重，重蹈英國鐵路事故頻傳、權責不清的經驗，另外，合理的票價公式才是穩定經營的關鍵，但現在卻無討論，「政府只是為部分財團公司化，而沒有完整改革的藍圖」。

此外，李德維今天在記者會呼籲，現在疫情升溫，政府應該思考「有薪防疫照顧假」，畢竟對於勞工來說，留在家裡照顧家人非常辛苦，國民黨立委們一定會在立法院努力為勞工打拼。

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