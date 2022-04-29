羅智強願親向朱立倫請罪　「沒有不能談、不能放下的紛擾」

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員羅智強因爭取參選桃園市長提名槓上黨中央，又因「電話門」與主席朱立倫、秘書長黃健庭有疙瘩。對於黃健庭受訪時坦言朱、羅間現在溝通出現狀況，羅智強今（29日）表示，有機會願意親自向朱、黃請罪，表達歉意；至於黃健庭稱羅智強民調高且有地方支持，不排除徵召，羅則說，記在心上，謝謝提醒。

針對國民黨桃園市長提名，黃健庭昨受廣播專訪表示，假設最後民調最高是立委魯明哲，就會徵召他，但如果羅智強民調最高，地方也願意支持，羅也可以被徵召。黃健庭也說，國民黨一切都是為了勝選。

對此，羅智強29日受訪回應，非常感謝黃健庭有這樣想法，也提供他更大空間去努力。過去因為誤會造成跟朱立倫、黃健庭有不愉快過程，但很多事情要先反求諸己，所以自己昨天受訪時，數度向兩人表達歉意。

羅智強說，過去紛紛擾擾自己也有反應過度，但不管怎樣，他的原則沒有改變；參加桃園市長選舉，他會全力以赴，但如有更適合，能夠為桃園贏的人選，他也會全力支持。

羅智強表示，黃健庭說在地方要更努力，「我也記在心上」，謝謝提醒，他也用閒餘時間走訪桃園，也是希望把跟地方的連結補強，謝謝給他努力空間。

至於黃健庭稱羅智強與朱立倫溝通有狀況，媒體追問要怎麼改善？羅智強透露，短時間彼此都會有溝通障礙，但相信會放下彼此成見，有機會也願意親自向兩人請罪，表達歉意。

羅智強強調，一切還是尊重朱立倫與黃健庭安排，一切紛擾能放下來，希望桃園贏，這是他跟兩人牢不可破的共識，而在這共識下，沒有不能談、不能放下的紛擾。