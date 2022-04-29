宜蘭+180！校園大爆發　學生、教職員工39人確診

▲宜蘭29日校園大爆發，染疫學生+35人、教職員工+4人。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭29日新增180例確診，其中，校園確診大爆發！單日學生增35人、教職員工4人，校園新增39人中，有10人是居家隔離陰轉陽的個案，而全校停課新增力行國小、中山國小等2校；部分班級停課新增7校，至今校園確診受影響學校共92校，210位學生、15位教職員確診。另南澳鄉部分，29日新增15人確診，目前正在疫調當中。

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中央29日宣布宜蘭縣新增180名確診個案，宜蘭衛生局表示，在學校方面，新增確診學生35人、教職員工4人，校園新增39人中，有10人是居家隔離陰轉陽的個案，其餘是因家人或是友人確診而染疫。

校園染疫延燒，29日全校停課新增力行國小、中山國小等2校；部分班級停課則新增頭城家商、羅東高工、中華國中、東興國小、內城國中小化育分校、四結國小、礁溪鄉立幼兒園等7校，受影響學校共92校，210位學生、15位教職員確診。

在其他在疫情方面，魚販關聯案和收容所群聚案，29日未有新增個案，近日新增個案大多數是匡列居家隔離的親屬陰轉陽個案，對社區影響漸漸縮小之中。另南澳鄉部分，29日新增15人確診，目前正在疫調當中。縣府從4月22日至今在金岳村設2場社區篩檢，金洋村和澳花村各設1場社區篩檢，總計篩檢994人，篩檢出38人陽性。縣府將持續篩檢至5月15日，努力找出社區潛在感染源，請民眾有症狀或疑慮，儘快接受篩檢。