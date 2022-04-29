上海名校防疫餐藏「寄生蟲豬乳頭昆蟲」學生曬多圖噁炸！校方回應

▲上海同濟大學的午餐飯盒中出現各種噁心異物。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

在上海持續一個月的封控防疫下，有網友爆料稱，上海同濟大學的學生們已經被封了20多天，每天吃食堂的飯，但菜品卻頻頻出現問題。先是不少人吃到了「豬乳頭」，還有豬肉上滿佈滿了豬毛，之後甚至還吃出蝸牛和昆蟲。據曬出的圖片顯示，菜品裡面出現各種各樣的噁心異物，讓網友看了大呼「倒胃口 」。

近日，有同濟大學的學生在網路上曬出照片稱，學生午餐盒飯中疑似吃出豬肉絛蟲卵、豬毛、昆蟲及蝸牛等異物，希望能徹查食品安全問題。

其中，爆料圖片顯示，豬肉上出現噁心的白點，被網友懷疑是豬肉絛蟲的卵。據了解，絛蟲可寄生在人的大腦、眼睛、腸道等器官，長在眼睛就會失明，常在大腦上則會引發癲癇。

微博網友「馬庫斯說」表示，自己也不知道發出去有沒有用，但可以發出去試試。該網友26日下午發出了圖文表示，「上海的這個情況真的是一言難盡，但不管怎麼說學生的生命安全很重要，希望同濟大學的有關領導、管後勤的這些官員給點力，採購一點健康的食品吧，好吃不好吃的，我覺得都另說了，至少吃了安全的就行。」

同濟大學後勤管理與保障處28日發出公告指，四平路校區學生周二（26日）反映午餐盒飯中的鹹豬肉質存在問題，校方第一時間啟動自查，詳細檢查了原料採購、入校驗收、製作和分發過程。楊浦區市場監督管理局也在當天下午到校進行檢查，並在隔天晚向學校反饋檢查結果，經執法人員現場對四平路校區食堂的原料倉庫、操作間、配餐間等場所進行檢查，重點查看了留樣菜品，未發現存在寄生蟲及蟲卵的情況。

同時，學校也發現食堂存在切配過程中剔除不仔細的情況，對此深表歉意。公告最後指，校方將進一步做好食材處置和食品衛生工作，提升餐飲品質，並歡迎師生繼續監督，隨時反映問題。