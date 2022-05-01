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大陸 大陸焦點 特派現場

瘋傳「1100萬人」近期逃離上海　陸鐵路部門闢謠：日均人數僅幾百

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

▲上海疫情趨緩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海疫情開始趨緩，大陸社交軟體近日就傳出，「上海虹橋火車站大廳擠滿了即將離開上海的返鄉人員，人山人海，大部分都是安徽、江蘇、河南、四川、江西、浙江等十餘個省份的，預計將有1100萬人離開上海市。」對此，中國鐵路上海局集團有限公司否認該說法，稱「日均出上海的人數維持在幾百人左右」。

據《澎湃新聞》報導，中國鐵路上海局集團有限公司表示，目前，長三角鐵路根據屬地疫情防控部門的部署和要求，從嚴從緊把牢鐵路防疫關口，鐵路客流，特別是上海地區鐵路出入客流始終維持低位運行。

鐵路部門稱，在這個「五一」假期裡，長三角鐵路落實落細車站和列車疫情防控措施，實行「一日一圖」調整旅客列車開行方案，預計客流總體處於低位運行，但低風險地區的中短途探親、旅遊客流或較平時略有回升。鐵路部門將繼續實行涉疫地區限流措施，適時減停旅客列車或縮小列車編組開行；根據非疫地區、低風險地區和省內中短途客流必要出行需要，採取動車組重聯、恢復開行或增開措施增加運力，精準化安排列車開行。

此外，鐵路部門透露，按照上海市現有的疫情防控離滬政策，旅客需憑48小時內核酸檢測陰性證明、24小時內抗原檢測陰性證明（核酸檢測陰性證明在24小時內可免除）和健康碼綠碼，以及已購當日有效車票方可進站乘車。對於無法提供核酸和抗原檢測相關證明材料的，地方防疫部門將現場予以勸返。

目前，長三角範圍內仍保持大量列車取消運營的狀態，特別是涉及上海，且同時辦理進出站的列車一天只有幾趟。近期，日均出上海的人數維持在幾百人左右。

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