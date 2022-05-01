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上海今增近8千例疫情趨緩　北京確診緩步上升「建4000床方艙」

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

▲北京疫情趨嚴。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海疫情趨緩，上海今早（5月1日）通報，新增本土新冠肺炎確診病例近8千例，新增死亡病例38例。因收診人數愈來愈少，上海第一個方艙醫院宣布關艙。而北京則每日確診開始緩步增加，今天新增59例，除了大規模核酸檢測、封鎖傳出病例的地區，如今更宣布要著手興建方艙醫院以備不時之需。

上海通報4月30日0到24時，上海市新增本土新冠肺炎確診病例788和無症狀感染者7084例，其中683例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，105例確診病例和7084例無症狀感染者在隔離管控中發現。

此外，新增死亡38例，平均年齡80.9歲，最小年齡50歲，最大年齡97歲。38位患者均有較為嚴重的急慢性基礎疾病，包括急性心肌梗死、肺栓塞、冠心病、擴張性心肌病、心功能不全IV級、心律失常、高血壓3級（極高危）、慢性阻塞性肺病、腦梗死及後遺症、阿茲罕默症、糖尿病、尿毒症、晚期惡性腫瘤等。自4月17日出現3例死亡以來，上海累計已死亡422例。

北京衛健委今早通報，新增53例本土確診病例（確診病例1至26、53昨日已通報）和6例無症狀感染者（無症狀感染者1至4昨日已通報）。

北京30日晚舉行疫情防控工作新聞發布會，北京市衛健委副主任李昂表示，「寧可備而不用、不可用而不備」，本著預防為先、做足準備的原則，著手準備方艙醫院建設，以便在確有需要時可及時提供集中隔離場所。李昂說，目前北京已經完成4000張床位的改建任務，同時仍持續在一些大型場地規劃建設較大規模的方艙，相關區也正在著手展開方艙醫院選址及規劃改建等工作。

此外，上海第一處的方艙醫院-嘉荷新苑方艙醫院，已在30日正式關艙。嘉荷新苑方艙是上海市級方艙醫院，3月24日開艙，收治新冠輕症患者和無症狀感染者。在三棟23層樓高的公寓裡，上海市嘉荷新苑方艙共設床位1900張，在近40天的運行中，共收治3182人，最小者出生37天，最大者83歲。

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