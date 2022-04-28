上海封城被關48天！26歲OL苦笑「已經麻木了」　全靠1招排解鬱悶

記者蔡儀潔／北京-上海連線報導

Omicron變種株3月1日起在上海蔓延，當局3月28日實施最嚴格的封控措施，2600萬市民的生活發生巨大改變，壓抑的氛圍籠罩這座城市。居住在浦東的阿寶（化名）已經被關了48天，她形容自己「已經麻木了」，不抱希望回解封，現在都是靠「吃」來排解鬱悶情緒。

▲阿寶前後被關了48天。（圖／受訪者提供）

26歲的阿寶是一名「滬漂」，在上海一間晶片研發公司任職，平時居住在人才公寓內。3月10日當天因大樓有人是密切接觸者，於是被封了2天，之後因陸續有現密切接觸者，她只好一直居家辦公。

阿寶清楚記得，3月27日晚政府臨時宣佈要封浦東，網上看到大批市民出門搶購物資，但被封的他們「動彈不得」，住戶們聯合起來憤怒向物業投訴，要求放行出去買菜，不然會餓死，這才獲批可以在晚間11時至隔天凌晨5時去超市。

▼在網上搶到的68元人民幣蔬菜包。（圖／受訪者提供）

阿寶趁此期間搬到友人家居住，直至今日，她只有在下樓拿物資和做核酸檢測時能夠走動曬太陽，久而久之心情也越發低落，疫情初期還會看新聞，會焦慮、非常想要出門，但現在已經麻木。

「你今天沒問我，我都不知道關了多少天了」，阿寶苦笑一聲說，其實長時間的封閉在一個環境，對一個人的精神狀態有很大影響，自己的話是4月5日政府宣佈持續封城後，開始慢慢麻木，現在不會為不解封而難過，也不會抱著解封的希望。

阿寶透露，一些外向型朋友還是會喊「我快瘋了，只要能出門什麼都可以！」；比較內向的朋友反而可以找到獨處的樂趣。

▲▼因蔥薑蒜較難獲取，阿寶開始水培青蔥。（圖／受訪者提供）

固化的封閉生活模式，令不少民眾因居家辦公、收入銳減等累積的壓力難以排解，這時「吃」變成當下最能獲取幸福感的事情。短影音平台抖音早前一段熱門影片就顯示，一名志願者表示非常理解疫情期間，一定要買肯德基的那種心情。

阿寶感嘆自己還算幸運，公司會給員工派發物資包，所以不會出現缺糧狀況，「每次喝可樂是最開心的時候，算是疫情下的小確幸吧，以前從沒想過喝可樂是一件那麼幸福的事。」

▲阿寶分享自己某日「幸福感滿滿」的一餐。（圖／受訪者提供）

由於物資不通，「以物易物」成為不少上海市民的新交易模式，而可樂號稱「可以換萬物」。阿寶表示，她居住大樓的1樓有一處換物區，有天一位鄰居拿出十幾罐啤酒，她則拿出2罐可樂，結果才剛放下沒多久，可樂就被換走。

除了吃外，阿寶興奮分享自己最近也成為「劉畊宏女孩」，每天都會跟著一起運動流汗，心情開朗許多，「這就是為什麼劉畊宏會爆紅，真的很厲害。」

對於何時能解封，阿寶直言完全不敢去想，而且解封了萬一又有疫情，依舊是一個「死循環」。她給自己設下一個時間線，如果接下來半年生活沒有好轉，便會辭職回到深圳家中，「至少能和家人在一起。」

▲阿信無奈之下返回方艙醫院當志願者。（圖／受訪者提供）

阿寶的友人阿信（化名）是一名土生土長的上海浦西人，平時在浦東上班，前陣子在公司值班時確診，之後入住了方艙醫院 ，大約一週轉陰出院，原本是要返回家中，但因封控後兩區不能互通，所以回不去位於浦西的家，而且也不想加重父母「搶菜」負擔。

▲阿信表示，方艙醫院每天都有4菜1飯，吃得很好。（圖／受訪者提供）

另一方面，公司以「有復發風險」為由，不讓阿信回去住公司，「當時真的不知道怎麼辦好」，於是他到方艙醫院當志願者，「已經住習慣了，而且不愁吃不愁穿，每天都很充實。」

▼阿信離開方艙醫院後，走在空無一人的上海街頭。（圖／受訪者提供）

據今日通報，上海27日單日新增本土個案1萬0622例，比前一日降了2940例。新增死亡病例依舊是兩位數，達到47例，目前累計死亡285例。