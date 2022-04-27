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桃園機場公司111年度招募航空專業消防員　預定6月開放報名

桃園機場公司111年度招募航空專業消防員　預定6月開放報名 （圖／桃園機場提供）

▲桃園機場消防大隊執行緊急出勤測試，消防員佈水線防護逃生旅客。

記者錢雅慧／綜合報導

桃園機場因應部份消防救護人員退職，維持機場消防救護能量，本年度將舉辦「111年度新進人員招募甄選作業」，預計招募消防人力18名。相關報考資訊及甄選簡章內容，將於5月下旬公告，並於6月受理報名，有志報考者請留意機場官網招募資訊專區，並及早準備體能測驗與所需檢具之學歷、英語檢定、汽車駕照等相關證明。

機場公司表示，桃園機場係依據國際民航組織（ICAO）規定設置消防大隊，專責專職航機救援與消防救護任務。該大隊人員均需按ICAO服務手冊及機場消防訓練手冊，完成民航人員訓練所之消防人員專業及實務訓練；在勤務方面，機場消防工作主要為因應航空器事故消防搶救與機上大量傷患救援，以及機場園區各項消防及救護任務，因此平日訓練內容包含模擬航機事故消防戰術、機場專用消防車駕駛與操作、航空器移離裝備、緊急救護暨大量傷病患處置等。此外，不同於縣市政府消防員勤1休1或勤2休1（以日計）的勤休制度，桃園機場消防員則採勤12休24（以小時計），上班時數皆依照勞基法相關規定。

桃園機場公司111年度招募航空專業消防員　預定6月開放報名 （圖／桃園機場提供）

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▲桃園機場消防大隊執行緊急出勤測試，消防員抵達立即進行中繼供水作業。

桃園機場公司111年度招募航空專業消防員　預定6月開放報名 （圖／桃園機場提供）

▲桃園機場消防大隊進行傷患搶救演練。

桃園機場公司111年度招募航空專業消防員　預定6月開放報名 （圖／桃園機場提供）

▲桃園機場消防大隊於空難災害演習中，出動全國最大的泡沫消防車，以超大流量砲塔射水壓制，迅速控制火勢。

桃園機場公司111年度招募航空專業消防員　預定6月開放報名 （圖／桃園機場提供）

▲桃園機場消防大隊配有8輛堪稱「消防界超跑」的3000加侖化學泡沫消防車，於災害發生時達到快速抑制火勢之效。

本年度新進消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、多益測驗350分以上。甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段，體能測驗預定於7月初舉辦，包含跑步（3000公尺18分鐘內完成)、舉重（90秒內完成110磅挺舉不著地3次）、負重跑步（背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步）、單槓（90秒內上槓3次）及爬竿（90秒內完成臂力爬竿5公尺）5項體能測驗。通過體能測驗後，筆試及面試則分別預定於8月、9月辦理，招募甄選時程如有異動，依本公司官網公告為主。109年度消防員甄選共44人報名，8人錄取，錄取率為18.2%。

桃園機場公司111年度招募航空專業消防員　預定6月開放報名 （圖／桃園機場提供）

機場公司指出，本次招募新進人員職缺，起薪皆為新台幣3萬6,510元，之後依年度考核結果晉級。機場公司具備完善的培訓計畫與人力發展制度，以優於勞基法之福利條件吸引優秀人才加入，並致力營造友善職場及注重員工關懷，榮獲1111人力銀行「2019、2021幸福企業大賞」金獎肯定，歡迎大家加入桃園機場公司行列，共同創造國門榮耀。

桃園機場公司官方網站招募資訊：
https://www.taoyuan-airport.com/main_ch/doclist.aspx?uid=150&pid=145

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