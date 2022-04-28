代表藍營參選高雄？　張亞中曝出戰2前提：大家歡喜、有助選情

▲孫文學校校長張亞中。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

日前傳出地方有意拱孫文學校校長張亞中代表國民黨參選高雄市長，對此，張亞中28日表示，高雄市長然要以在地人為優先，但如果沒有人選，而高雄地方人士也都能接受他的徵召，在大家歡喜的情況下，且他的參選有助於藍軍選情，才會考慮承擔徵召。

張亞中在接受網路節目專訪時表示，參選高雄市長的人選，最重要的是，能夠擘畫高雄發展的願景，促進工商百業的繁榮，讓高雄市民共享獲益。他認為，無論當選與否，都對未來高雄市長提供一份提昇高雄建設的藍圖；這樣的政策比較，利於高雄的計劃往上拉抬，才是選舉最大的意義。

至於他個人的參選意願，張亞中表示，從去年黨主席選舉過後，各地就有勸進他參選地方首長的聲音。他認為，高雄市長當然是以高雄當地的人士參選為優先，如果真的沒有適合人選，才由徵召的方式出戰。而地方人士對此徵召人選的接受程度，也是重要的因素。若大家願意接受、且他的參選有助於藍軍的選情，他才考慮接受徵召。

張亞中表示，國民黨的高雄市長人選，首要的工作，就是能夠拉抬黨籍市議員的選情，凝聚高雄約占15%的「個性藍（不滿就不投票）」，鞏固得票基礎，再向上開拓。他強調，要直攻高雄市長陳其邁施政痛點，迫使民進黨回防高雄，以減輕國民黨在其他縣市的選戰壓力；不只思考一個點、或一條線，唯有全面性的戰略思考，國民黨在這場地方選舉之戰，才有贏的機會。

對於國民黨主席朱立倫在黨主席選舉時所設定的目標「明年底（2022）大選，目標16席，六都要過半，達不到，就下台負責」，張亞中表示，朱立倫是個重然諾的人，一定會應諾這項競選政見，「那是他的選擇，他要為這個選擇負責」。至於朱立倫若兌現這個競選政見，他是否會參選黨主席？張亞中肯定表示，「當然」。