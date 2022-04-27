美驅逐艦通過台海　解放軍東部戰區：全程跟監警戒捍衛國土完整

▲勃克級導彈驅逐艦桑普森號（USS Sampson）。（圖／翻攝推特「@NavalInstitute」）

記者魏有德／綜合報導

美海軍第七艦隊一艘勃克級導彈驅逐艦桑普森號（USS Sampson）昨（26）日通過台灣海峽，並宣稱符合國際法在國際水域的例行航行，兌現美國對自由開放印太地區的承諾。對此，解放軍東部戰區發言人施毅表示，中國人民解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒，「戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

▲林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）。（圖／達志影像）

據了解，桑普森號驅逐艦為林肯號航母（USS Abraham Lincoln）打擊群的成員之一，這支航母打擊群艦隊包括導彈巡洋艦莫比灣號（USS Mobile Bay）、美海軍第9艦載機聯隊（Carrier Air Wing Nine）、導彈驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald）、格瑞德里號（USS Gridley）、桑普森號（USS Sampson）、斯普魯恩斯號（USS Spruance）及隱藏在海面下的潛艇等。

桑普森號穿行台海後，對台第一線的解放軍東部戰區率先對外表明立場，施毅指出，中國人民解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒，「美頻頻實施此類挑釁行徑，向台獨勢力發出錯誤信號，蓄意破壞台海和平穩定，我們堅決反對。」

▲美海軍艦勃克級神盾導彈驅逐艦。（圖／翻攝美軍第七艦隊網站）

公開資訊顯示，勃克級導彈驅逐艦配備神盾級作戰系統和AN/SPY-1 3D相位陣列雷達，主要任務為協同航母打擊群進行防空作戰。勃克級驅逐艦可勝任對空及對海對地全方位作戰，對空作戰配有神隊系統及標準系列飛彈；對潛艦也有拖曳聲納、魚雷及反潛飛彈、直升機；水面戰則是憑藉魚叉飛彈，還可裝備戰斧巡弋飛彈執行對地打擊。