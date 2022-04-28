春節前強擄桃園賭場大亨！拘禁6天勒贖5100萬　7綁匪下場出爐

▲去年農曆春節前涉嫌強擄桃園賭場大亨的黃姓男子，事後拘禁6天勒贖高達5100萬元，八德警方將涉案男子移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年農曆春節前遭趙姓等7名男子強行擄走，拘禁期間勒贖高達5100萬元，黃男事後支付部分贖金後獲釋，桃園市八德警方成立專案小組查出，經營地下期貨與賭場的黃男，因親友債務問題被鎖定，拘禁6天後才獲釋；桃園地院審理年餘今天依私行拘禁罪判處犯案趙姓等7名男子從2年至2年10月不等有期徒刑，此外，趙男另依傷害罪判處3月徒刑、得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，桃園市黃姓男子去年2月12日開車到桃園市八德區訪友，但遭3輛轎車跟監，在八德區興豐路2189巷路口處，以包夾方式迫使黃停車，趙姓、李姓等多名共犯，先毀損黃駕駛車輛車窗後，強行打開車門，將黃強押上車載往桃園市某山區鐵皮屋內，由年籍不詳之男子監控看管，其中綽號「少年董仔」以視訊方式，向黃開口要5100萬元，還要被害人簽立面額共5100萬元本票，前後拘禁6天才釋放黃男返家。

▲涉嫌在去年農曆春節前涉嫌強擄桃園賭場大亨黃姓男子，事後拘禁6天勒贖高達5100萬元贖金案，八德警方向桃檢聲請指揮偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市八德警方警據報後成立專案小組，並向桃園地檢署檢察官聲請指揮偵辦，檢警查出，黃男為桃園在地幫派「黑人家族」成員，平日以經營地下期貨、職業賭場為業。案發後，檢警循線逮補趙姓男子等人到案，黃男與到案共犯對案情均避重就輕，尤其對交付現金細節不願說明，桃檢複訊後依擄人勒贖罪嫌將到案之趙姓、李姓、楊姓、沈姓、蕭姓與2名陳姓等7名涉案人士起訴，但另有何姓男子在逃通緝中，主嫌「少年董仔」身份至今仍未查出。

桃園地院法官審理時，趙姓等7人均坦承前往案發地點，部分被告則否認參與本案，經法官勘驗現場與檢警提供之相關事證，足以認定本案非偶然為之，事先應早有預謀計畫，應認被告6人就私行拘禁犯行，均有犯意聯絡及行為分擔。

法官認為，檢察官雖依共犯依擄人勒贖罪嫌起訴，經院方審訊黃姓被害人與相關證人後，難以認定被告等人係毫無緣由，即私行拘禁方式換取贖款，難認被告等人有何不法得財之擄人勒贖犯意，依相關事證無法認定趙等被告有取贖之行為，難認有檢察官所指之擄人勒贖犯行。

法官審酌，考量黃姓被害人遭拘禁長達6天，危害身心甚鉅，依被告之犯後態度、犯罪手段、分工、參與犯行程度犯行明確，今天審結依私行拘禁罪將趙姓被告判處2年10月、傷害罪判處3月有期徒刑，得易科罰金；其餘李姓被告等6人則判處2年至2年6月不等有期徒刑，本案還可上訴。

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