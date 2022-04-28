　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

春節前強擄桃園賭場大亨！拘禁6天勒贖5100萬　7綁匪下場出爐

▲涉嫌在去年農曆春節前涉嫌強擄桃園賭場大亨黃姓男子，事後拘禁6天勒贖高達5100萬元贖金案，八德警方將涉案男子移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲去年農曆春節前涉嫌強擄桃園賭場大亨的黃姓男子，事後拘禁6天勒贖高達5100萬元，八德警方將涉案男子移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年農曆春節前遭趙姓等7名男子強行擄走，拘禁期間勒贖高達5100萬元，黃男事後支付部分贖金後獲釋，桃園市八德警方成立專案小組查出，經營地下期貨與賭場的黃男，因親友債務問題被鎖定，拘禁6天後才獲釋；桃園地院審理年餘今天依私行拘禁罪判處犯案趙姓等7名男子從2年至2年10月不等有期徒刑，此外，趙男另依傷害罪判處3月徒刑、得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，桃園市黃姓男子去年2月12日開車到桃園市八德區訪友，但遭3輛轎車跟監，在八德區興豐路2189巷路口處，以包夾方式迫使黃停車，趙姓、李姓等多名共犯，先毀損黃駕駛車輛車窗後，強行打開車門，將黃強押上車載往桃園市某山區鐵皮屋內，由年籍不詳之男子監控看管，其中綽號「少年董仔」以視訊方式，向黃開口要5100萬元，還要被害人簽立面額共5100萬元本票，前後拘禁6天才釋放黃男返家。

▲涉嫌在去年農曆春節前涉嫌強擄桃園賭場大亨黃姓男子，事後拘禁6天勒贖高達5100萬元贖金案，八德警方向桃檢聲請指揮偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲涉嫌在去年農曆春節前涉嫌強擄桃園賭場大亨黃姓男子，事後拘禁6天勒贖高達5100萬元贖金案，八德警方向桃檢聲請指揮偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市八德警方警據報後成立專案小組，並向桃園地檢署檢察官聲請指揮偵辦，檢警查出，黃男為桃園在地幫派「黑人家族」成員，平日以經營地下期貨、職業賭場為業。案發後，檢警循線逮補趙姓男子等人到案，黃男與到案共犯對案情均避重就輕，尤其對交付現金細節不願說明，桃檢複訊後依擄人勒贖罪嫌將到案之趙姓、李姓、楊姓、沈姓、蕭姓與2名陳姓等7名涉案人士起訴，但另有何姓男子在逃通緝中，主嫌「少年董仔」身份至今仍未查出。

桃園地院法官審理時，趙姓等7人均坦承前往案發地點，部分被告則否認參與本案，經法官勘驗現場與檢警提供之相關事證，足以認定本案非偶然為之，事先應早有預謀計畫，應認被告6人就私行拘禁犯行，均有犯意聯絡及行為分擔。

法官認為，檢察官雖依共犯依擄人勒贖罪嫌起訴，經院方審訊黃姓被害人與相關證人後，難以認定被告等人係毫無緣由，即私行拘禁方式換取贖款，難認被告等人有何不法得財之擄人勒贖犯意，依相關事證無法認定趙等被告有取贖之行為，難認有檢察官所指之擄人勒贖犯行。

法官審酌，考量黃姓被害人遭拘禁長達6天，危害身心甚鉅，依被告之犯後態度、犯罪手段、分工、參與犯行程度犯行明確，今天審結依私行拘禁罪將趙姓被告判處2年10月、傷害罪判處3月有期徒刑，得易科罰金；其餘李姓被告等6人則判處2年至2年6月不等有期徒刑，本案還可上訴。

【更多新聞】

快訊／桃檢1人上班不適就醫採檢確診　3密切接觸者快篩陰居隔

快篩實名制上路首日藥局湧人潮　排隊人龍怨：口罩之亂翻版？

女登桃園虎頭山「人間蒸發」　4天走30公里...現身新北樹林街頭

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
台積電買在588　卡山頂淚「上面好冷」！釣出688T大學長
暴跌10°C時間曝！「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化
國研院代理副院長葉文冠驚傳猝逝！　享年58歲
女兒IG穿短上衣露「纖細水蛇腰+美腿」　小S急了秒發警告
快篩陽怎麼辦？　北市：先當自己確診
春風開腔：不是刺青、賺點錢就叫兄弟！　暗示「別當壞榜樣」
台61線4大車連撞「驚見坦克」！　白色休旅「神功護體」被包夾
快訊／創投聞人搞內線狠撈　同欣電董座陳泰銘列證人約談
快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團成員領300萬想黑吃黑破功　警攻入水房救出6名「人肉ATM」

「地底傳出哀嚎聲」男取水摔10米古井　雙腿骨折警消吊掛送醫　

原物料飆漲鎖定工地狂偷！鐵材電纜多到要租貨車來載　2賊落網

他和女友吵架竟喝光整罐清潔劑　恍神坐車上...警鬼門關前搶命

通姦除罪...腥夫小三脫罪上新聞！　正宮印出來貼門口反吃官司

中橫關原段坍方驚悚空拍曝！整片山滑落阻斷道路　這次要修到5／11

春節前強擄桃園賭場大亨！拘禁6天勒贖5100萬　7綁匪下場出爐

高雄驚傳議員「向市民借錢週轉」　當事人急報案！警介入追查

大法庭要檢方證明「累犯」　劍青檢改怒轟：自私無知，甩鍋他人

新北逆子與母吵架放火燒屋！　他竟冷眼看火狂燃...堂弟險被燒死

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

詐團成員領300萬想黑吃黑破功　警攻入水房救出6名「人肉ATM」

「地底傳出哀嚎聲」男取水摔10米古井　雙腿骨折警消吊掛送醫　

原物料飆漲鎖定工地狂偷！鐵材電纜多到要租貨車來載　2賊落網

他和女友吵架竟喝光整罐清潔劑　恍神坐車上...警鬼門關前搶命

通姦除罪...腥夫小三脫罪上新聞！　正宮印出來貼門口反吃官司

中橫關原段坍方驚悚空拍曝！整片山滑落阻斷道路　這次要修到5／11

春節前強擄桃園賭場大亨！拘禁6天勒贖5100萬　7綁匪下場出爐

高雄驚傳議員「向市民借錢週轉」　當事人急報案！警介入追查

大法庭要檢方證明「累犯」　劍青檢改怒轟：自私無知，甩鍋他人

新北逆子與母吵架放火燒屋！　他竟冷眼看火狂燃...堂弟險被燒死

蘇貞昌、徐國勇視察永康水資源回收中心　黃偉哲盼許台南市民不缺水的未來

曾負債累累...法拉利歌手賺錢不敢用　「衣服穿五年」破了也不換

百萬網紅確診痊癒3個月　留「兩大後遺症」：身體微恙就激發病毒

柯瑞對兄弟僅失1分自認僅用6成實力　週六先發再觀察

校內險遭性侵！校長竟公開受害女生姓名逼轉校：他是高材生

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

疫情焦慮、工作壓力兩頭燒！藥師呼籲「3大面向」好好顧身心

強尼戴普三怪癖！出庭要帶小熊軟糖　「閒到開始畫畫」真實原因曝

蔡其昌偕4立委拜會何欣純展現團結　蔡：2人關係根本無縫可插針

味全龍新洋砲升一軍　郭天信、張政禹不在出賽名單

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

社會熱門新聞

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

即／台61雲林段「4大車連環撞」　全線封閉中

基隆女確診病逝...男友批衛生局「逼死人」　市府回應了

正妹在家睡　陌生男狂敲門闖屋內　

「真假大蛇盤身」　正妹刺青2年終圓夢

士官長開公司賣貨給部隊　左營海軍營區遭搜索

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

連千毅被爆小氣　AV女優苡若真實價碼曝

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

快訊／大佳河濱公園火燒車！車內1焦屍身分待查

即／台中警解送毒犯遭撞！　車頭全毀2警受傷

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮

更多熱門

相關新聞

留學生成綁匪　越洋討2.3億贖金

留學生成綁匪　越洋討2.3億贖金

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊日前破獲一起跨海擄人勒贖案，一名阮姓越南籍移工因債務糾紛替友人出頭，遭武姓移工夥同其他越南籍共犯，強押至台南曾文水庫附近民宅拘禁施暴凌虐，再將影片傳送到越南的家屬，索討2億3千萬越南盾贖金（折合台幣27萬6千元），彰化地檢署偵辦後將綁匪依擄人勒贖罪嫌起訴。

組頭兒遭綁勒贖6千萬　主嫌下場曝

組頭兒遭綁勒贖6千萬　主嫌下場曝

移工欠賭債遭綁架　母隔海報案警救出人質

移工欠賭債遭綁架　母隔海報案警救出人質

「媽欠妳的，下輩子還」　母欠債女被堵拍照

「媽欠妳的，下輩子還」　母欠債女被堵拍照

屋內有人奄奄一息　警搜索意外破獲私刑討債

屋內有人奄奄一息　警搜索意外破獲私刑討債

關鍵字：

桃園賭場大亨擄人勒贖5100萬私行拘禁7人遭判刑

讀者迴響

熱門新聞

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

艾莉絲低調飛英國！

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面