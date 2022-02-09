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職棒簽賭大組頭兒遭綁勒贖6千萬　主嫌跨海遠端遙控逃14年下場曝

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲2006年職棒簽賭李姓組頭兒子被綁架遭求償6千萬元，引起社會轟動，陳姓主嫌案發後逃至大陸，2020年遭警緝獲，士林地院審結依成年人共同故意對兒童犯擄人勒贖罪，處有期徒刑5年。（示意圖／翻攝自pexels）

記者黃宥寧／台北報導

2006年新北市淡水區國小2年級李姓男童，上學途中遭人擄走，主嫌陳昱全從大陸隔海遙控曾姓表弟等共4人策劃綁架案，並向家屬勒贖6千萬，男童父親被查出是職棒簽賭大組頭，因涉簽賭案棄保潛逃到大陸，所幸李童3天後獲釋；同年12月曾嫌等人依擄人勒贖案判處3年8月至3年10月徒刑，主嫌陳昱全前年遭警緝獲，士林法院依成年人共同故意對兒童犯擄人罪，處有期徒刑5年。

竹聯幫陳昱全是1993年治平對象，因違反槍砲藥刀械管制條例、強盜、傷害等罪，經判刑確定未到案執行，遭通緝逃亡大陸地區藏匿，他因與職棒簽賭案李姓組頭（綽號阿泰）認識多年，李男在職棒簽賭案爆發後，棄保潛逃至大陸，同在大陸的陳昱全為了籌措逃亡資費及清償債務且料定李男短時間不敢返台，2006年竟遠端遙控自己曾憲智（表弟）等人策畫綁架李姓組頭8歲兒子。

曾憲智、李賜修、謝天祥、施文章在同年6月13日到16日期間，多次前往李童位於淡水區豪宅勘查了解生活作息，發現李童上學都由越傭陪同，並在同年月20日上午7時許，由施文章下車將李童強行抱上車，沿濱海公路返回李賜修位於新竹住宅車庫內看管。

▼主嫌陳昱全遠端遙控自己表弟綁架李姓組頭8歲兒子。（圖／取自Pixabay）

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

曾嫌等人擄人得逞後，在返回新竹市途中，以行動電話向李童盧姓母親要求準備贖金6千萬，且連續撥打電話詢問贖款進度，並以「看好球賽」暗語，要求看好肉票。同年月22日晚間，曾嫌等人得知遭警方全力追緝，且也無法順利取得款項後，將李童載到八里區八仙樂園附近釋放。

曾男等人釋放男童後開始逃亡，直到2006年7月12日遭警方以車追人，分別在新竹、台中等地逮捕24歲嫌犯謝天祥、25歲施文章、26歲李賜修、29歲曾憲智等共7人。同年12月12日士林地方法院依共同意圖勒贖而擄人，判處曾憲智有期徒刑3年10月；謝天祥，累犯，處有期徒刑3年10月；李賜修、施文章各處有期徒刑3年8月。

逃了14年主嫌陳昱全，2020年遭警方緝獲。法院審理時，他狡辯「我沒有參與這件事情，我也沒有必要參與這件事情，我自己在做賭，不需要去做擄人綁架的事情」，更強調曾憲智等人的筆錄都不實在。

法官勘驗他表弟曾憲智2006年在法院審理時筆錄，發現他在準備程序時認罪，並供稱「我不認識李童的父親，是因為表哥跟李童的父親是好朋友，是因為表哥跟我們簽賭職棒，欠了我們1200萬元」，但陳昱全在大陸只能用電話連繫，也是陳昱全要他去綁架李童逼他父親出面，後來因為自己無法綁架，才找好朋友李賜修、施文章等人抓李童，綁架期間陳昱全也有與他通話。

合議庭審酌陳昱全行為時正值青壯，卻教唆表弟擄人勒贖，以暴力處事，對社會秩序及安寧均已經造成嚴重不安，惡性甚重，並否認犯行；考量犯案期間曾憲智等人善待李童在未取贖前，主動釋放李童，考量他自陳國中畢業，曾從事職棒簽賭組頭、電腦公司行政總監月收入約10萬元、未婚等一切情狀，依成年人共同故意對兒童犯擄人勒贖罪，處有期徒刑5年。

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