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女登桃園虎頭山「人間蒸發」　4天走30公里...現身新北三重街頭

▲桃園市郭姓母女4月23日下午到桃園虎頭山登山健行，未料下山時41歲女兒卻走失，警方調閱沿途監視器發現往新北市方向行走。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市郭姓母女4月23日下午到桃園虎頭山登山健行，未料下山時41歲女兒卻走失，警方調閱沿途監視器發現往新北市方向行走。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓母女4月23日下午一起到虎頭山登山健行，下山時卻不見女兒蹤跡，原以為在附近閒逛，但尋找數小時卻不見人影，返家後向警方報案協尋；桃園警方透過沿途監視器發現郭女由龜山往新北市方向行走，經聯繫新北市新莊、樹林等分局協尋，所幸在三地員警協助下於27日凌晨在30公里外樹林區被發現，疑有弱智郭女對3天行蹤也說不出來，郭媽媽則感謝員警鍥而不捨協尋再三表達感激之意。

桃園警方指出，郭姓母女於本月23日下午1時30分連袂到桃園區虎頭山公園登山健行，下山時女兒腳程比較快先行下山，郭媽媽下山後卻未發現41歲女兒身影，在周邊尋找數小時都未發現人影，打其手機也未接通，只好返回中壢住家，並向中壢警分局自強派出所報案，員警依規定受理並通報協尋，並通知案發地虎頭山所在的桃園警分局青溪派出所協尋。

▲桃園市郭姓母女4月23日下午到桃園虎頭山登山健行，41歲郭姓女子走失3天後被尋獲，郭媽媽詢問女兒這3天下落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市郭姓母女4月23日下午到桃園虎頭山登山健行，41歲郭姓女子走失3天後被尋獲，郭媽媽詢問女兒這3天下落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

青溪派出所接獲通報後，立即調閱周邊監視器過濾，發現郭女從桃園市虎頭山下山後，往龜山方向行走，沿著東萬壽路往新北市樹林、新莊地區走去，經過龜山迴龍地區進入新北市樹林與新莊區，青溪所長黃建生在第一時間即向分局長黃富村陳報郭女走失訊息。

分局長黃富村獲悉後親自致電向新莊分局聯繫，青溪派出所並提供郭女監視畫面資訊，新北市新莊、樹林與桃園警分局三方警力積極合作，總算於27日凌晨2時30分，郭女在樹林區中正路上被尋獲，對於這3天行蹤，疑有弱智的郭女說不出來，儘管一身疲憊，但精神還算清醒，青溪派出所員警立即將郭女家屬載往新莊分局辦理撤除協尋後，護送郭姓母女返家休息，郭母對於三地員警熱心協助感謝不已。

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