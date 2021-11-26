警察查案搜民宅赫見奄奄一息肉票　私刑討債集團曝光主嫌倒楣被捕

▲北市警方在執行搜索任務時，意外破獲暴力討債案件，救出被打到奄奄一息的被害人。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北市警中正一分局日前偵辦案件時，持搜索票前往萬華區某民宅搜索，開門沒找到偵辦對象，反而看到1名男子奄奄一息，鼻子被打斷、全身是傷，逐層搜索找到躲在頂樓的林姓主嫌，一查之下原來是被害人欠債37萬元，被周姓債主誘出來交給林男等人囚禁毒打，逼簽111萬元本票，台北地檢署26日依私行拘禁、恐嚇等罪起訴林、周等5人。

檢警查出，被害的莊姓男子和周姓債主是雲林同鄉，9月27日莊男凹不過周男催促，北上新北市某汽車旅館商討債務，晚上10點多的時候，周男早就安排好的張姓、林姓等幫手進入房間，開始對一陣拳打腳踢，周男則在一旁扮白臉，勸莊男趕快還錢就好。

莊男遭多人圍毆全身是傷，鼻樑也被打斷噴血，因為眾人恐嚇要打斷他的腳，明明只欠37萬元，被迫簽下1張24萬、1張37萬、10張5萬，總計111萬元的本票，但討債集團仍不放過莊男，持續控制莊男行動自由，直到28日凌晨，因汽車旅館房間時間到，莊男被移到林姓男子的租屋處接受看管。

剛巧，此時中正一分局因為另案，持法院核發搜索票前往林男住處，1名討債同夥正好外出發現，偷偷通報林男，林男心裡有鬼，知道自己有案在身，交代同夥繼續看管莊姓被害人，自己跑去頂樓躲著，直到警方進門，赫然發現屋裡都是陌生人，其中1個還奄奄一息，立即通報救人，並展開逐層搜索找出林男，再循線追查其他共犯，意外偵破這起暴力討債案。

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