快篩實名制上路首日藥局湧人潮　排隊人龍怨：口罩之亂翻版？

記者沈繼昌／桃園報導

快篩實名制今（28）日上路首日，桃園市各大藥局都出現排隊人流，今天是身分證雙號民眾購買1份5入共500元的快篩試劑，但早上8時許卻出現系統當機，無法與健保局連線怪象，讓排隊人龍火氣上揚！有市民抱怨，各家藥局開賣時間不一，讓民眾白跑一趟浪費時間，更有民眾抱怨眼前景象猶如口罩之亂翻版，「政府真的準備好了嗎？」

▲快篩實名制今天上路首日，桃園市各大藥局都出現排隊人潮，但一早購買時卻出現系統當機，更引發民怨。（圖／記者沈繼昌攝）

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桃園區永安路上幾家藥局，今天一早就有民眾等候購買快篩試劑，原本不多的排隊人流，卻因系統當機讓藥局無法消化人流，在近30度高溫下排隊，不少民眾開始冒出火氣，怨言紛紛出爐。

▲快篩實名制今天上路首日，桃園市各大藥局都出現排隊人潮。（圖／記者沈繼昌攝）

有民眾質疑，早上打電話向住家附近幾家藥局查詢開賣時間，但各藥局營業時間不一，還好有先打電話詢問，否則不是白跑一趟！也有民眾抱怨，實名制正式上日首日系統就當機，「政府真的準備好了嗎？」所謂防疫超前部署根本是亂了套；也有民眾認為，眼前排隊人潮與去年口罩之亂相當類似，這場無聲的防疫戰爭，政府何時才能拿出有效對策？

▲快篩實名制今天上路首日，桃園市各藥局都出現排隊人潮，有市民展示順利搶購到的快篩試劑。（圖／記者沈繼昌攝）

業者也透露，其實昨天已經有演練過面對排隊人潮購買快篩試劑，但一早突然系統當機，讓他們始料未及，還好當機時間在上午8時45分左右恢復正常，但每家藥局限售78份，預料很快就會售罄。

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