留學生變綁匪！挾持同鄉囚禁　拍凌虐影片跨海討2.3億贖金

▲專勤隊破獲跨海擄人勒贖案。（圖／彰化專勤隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊日前破獲一起跨海擄人勒贖案，一名阮姓越南籍移工因債務糾紛替友人出頭，遭武姓移工夥同其他越南籍共犯，強押至台南曾文水庫附近民宅拘禁施暴凌虐，再將影片傳送到越南的家屬，索討2億3千萬越南盾贖金（折合台幣27萬6千元），彰化地檢署偵辦後將綁匪依擄人勒贖罪嫌起訴。

▲專勤隊破獲跨海擄人勒贖案。（圖／彰化專勤隊提供）

彰化縣專勤隊長黃奕崗指出，案發於去年5月中旬，阮男被遭武姓失聯移工夥同其他越南籍共犯，強押至臺南曾文水庫一帶之民宅拘禁，並以鋁棒、鐵鍊及BB槍射擊凌虐，施暴手段非常凶殘，被查獲的4名犯嫌中，包含來就學的越南留學生及合法移工。

▲專勤隊破獲跨海擄人勒贖案。（圖／彰化專勤隊提供）

該案由彰化地檢署檢察官劉智偉指揮移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊、科技偵查隊與彰化縣警察局和美分局偵查隊組成專案小組，長期實施通訊監察及跟監蒐證埋伏，於苗栗、雲林、嘉義及台南市等地將武姓失聯移工及相關涉案嫌疑人等4人拘提到案，並在武姓失聯移工台南住處查獲安非他命3.2公克、電子磅秤及涉案用BB槍1支，彰化地方檢察署以擄人勒贖罪嫌起訴。