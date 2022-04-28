快訊／北市小學生5月5日打疫苗　柯文哲：可放3到5天疫苗假

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，北市28日新增2424例本土確診病例。針對各界關注的小學生施打疫苗，市長柯文哲表示，預計5月5日北市小學生要開始打疫苗，下星期開始國小開始打疫苗，有3到5天的疫苗假，搭配周末差不多一個禮拜。

柯文哲表示，疫情持續在發展，我們也在密切觀察，「確診是確診，中重症沒那麼多例，但數量多還是會對醫療體系造成衝擊」，既然預期確診數會上升，政府不會完全沒動作，政府還是會踩剎車讓上升速度不會這麼快。

柯文哲說，下禮拜開始，國高中這禮拜在家演練線上教學，下禮拜很多期末考，「下禮拜原則恢復實體課程，但是鼓勵實施遠距教學，恢復實體教學但鼓勵實施遠距教學」。

柯文哲接著說，同樣的，小學沒打過疫苗為什麼繼續實體上課？真相是，小學生要線上教學不容易，國高中學生在家也許家長不用請假，小學生在家家長要不要請假是一大問題。

柯文哲提到，預計5月5日北市小學生要開始打疫苗，下星期開始國小開始打疫苗，有3到5天的疫苗假，搭配周末差不多一個禮拜。我們媒合好所有學校跟醫院，由學校跟醫院自己決定什麼時候打疫苗，打完後小學生可以放3到5天的疫苗假。

▼北市宣布小學生打疫苗規畫，有3-5天疫苗假。（圖／北市府提供，下同，點圖放大）