竹縣+115！即日起「居家照護防疫關懷包」　不提供快篩試劑

▲新竹縣至即日起，居家照護防疫關懷包不提供快篩試劑，居隔者由衛生所另外提供，居檢者則由入境時發放。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央今(28日)公布新竹縣新增115例新冠肺炎本土確診案例，分別為57位男性、58位女性，皆為輕症或無症狀，年齡分布4-93歲，12歲以下12人、65歲以上2人，多數為青壯年，無症狀者50人，約佔四成多。新竹縣累計居家照護共376人，居家隔離為636人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新竹縣今日新增115例。



115例的地區分布為竹北市53例、竹東鎮10例、湖口鄉16例、新豐鄉9例、新埔鎮12例、關西鎮9例、芎林鄉3例、峨眉鄉1例、寶山2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

新竹縣防疫關懷包配合中央確診者防疫規定調整重點：

由於確診居家照護者在家10天期間，無需採檢，因此自今日起居家照護防疫關懷包不提供快篩試劑。

配合中央縮短居家隔離天數為3+4天，居家隔離者快篩試劑將由轄區衛生所提供5劑，放入防疫關懷包內。

至於居家檢疫者部分，其在入境時即會提供快篩試劑，因此防疫關懷包內也不提供。

▲新竹縣社區篩檢站相關資訊。

今(28)日開始實名制快篩試劑政策，對於部分販售點較不足的地區，衛生局和新竹縣藥師公會合作持續來協調健保藥局加入販售。衛生局提醒鄉親，並非每個人都需要快篩，非特殊高風險族群民眾、沒有呼吸道症狀的民眾是不用快篩的。需要快篩的族群包含：

一、確診個案的密切接觸者(也就是居家隔離者，請依居家隔離規定快篩)

二、被通知匡列為自主健康管理或加強版自我健康監測者，在監測期間有呼吸道症狀時。

三、其他可能與接觸者接觸或高風險場所時。

新竹縣社區篩檢站資訊：

4/28週四1800-2100大安醫院急診室外、北榮新竹分院急診室外。

4/29週五1800-2100大安醫院急診室外、北榮新竹分院急診室外。

4/30週六1800-2100大安醫院急診室外、北榮新竹分院急診室外。

►幸運巧合！首次演練就遇確診 中華大學逃過全校停課、戳鼻子

►快篩實名制爆漏洞！新竹縣2鄉竟「0分配」 縣府緊急協調藥局加入

►「馮迪索開也要告訴你」遇鬼切迴轉 求生小發財激出神甩尾



►敢背叛「家人斷手連座」！黑幫吸收新血 國中生穿內褲大街示忠誠

