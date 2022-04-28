操虛擬幣投資騙局削1700萬　爽躲山區別墅...警出動空拍機逮人

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警投入詐騙吸金案件偵辦，台國際刑警透過分析165反詐騙平台大數據，發現有詐騙集團開設「EGAMAX」、「FINCE」及「FOREX亞洲投資交易平台」等假網站，並透過臉書、Instagram、Youtube社群媒體投放廣告，打著標榜投資最夯的虛擬貨幣可以輕鬆獲利3成，造成不少民眾投資被騙，光是其中一名北部的退休族短短一個月時間被騙260萬元。

▲刑事局國際刑警科28日宣布破獲投資虛擬貨幣的詐騙吸金集團、前後逮捕15人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科28日宣布破獲投資虛擬貨幣的詐騙吸金集團、前後逮捕15人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方今年1月、4月間發動多次搜索逮捕行動，逮獲該詐騙吸金盤陳姓主嫌（38歲、賭博、詐欺等前科）及機房共犯等共15人、警方收網統計該吸金集團成立約4個月獲利逾新台幣1700萬元，目前被害人數仍在清查中。

刑事局國際刑警科從去年分析165平台大數據，發現有詐騙集團橫行新北市標榜以投資理財」、「被動收入」、「兼差收入」、「保證獲利、穩賺不賠」、「操作簡單，入場門檻低」及「一時賺錢，一時爽」等誇大不實廣告，在上述社群平台吸引民眾加入投資LINE群組。

▲刑事局國際刑警科28日宣布破獲投資虛擬貨幣的詐騙吸金集團、前後逮捕15人。（圖／記者張君豪翻攝）

詐騙集團在以發簡訊方式，詢問民眾是否缺錢「可免費幫忙投資外幣虛擬貨幣」誘騙民眾註冊加入上述平台會員，並充值加入LINE投資大群，再由機房成員冒充投資客，扮演投資指導員、老師報明牌投資虛擬貨幣，過程中該集團會短額出金、藉此放長線釣大魚讓被害人挹注更多資金。

▲刑事局國際刑警科28日宣布破獲投資虛擬貨幣的詐騙吸金集團、並出動空拍機監控主嫌藏匿的山區別墅。（圖／記者張君豪翻攝）

等到被騙民眾大量匯款後，歹徒就封鎖刪除被害人，該集團從2021年10月同步在三重、新莊區某社區大樓、華廈租屋充當詐騙機房，經營到今年1月造成近30位民眾被騙，總詐騙金額高達新台幣1700萬元。

刑事局國際刑警科會同台北市刑大科偵隊、新北市海山分局、基隆市刑大科偵隊、宜蘭羅東分局、屏東縣刑大等單位共組專案小組，報請新北地檢署檢察官楊唯宏指揮偵辦，1月19日先行搜索該集團三重、新莊區詐騙機房並逮捕機房負責人蔡男（23歲）及集團共犯13人。

並當場查扣查扣現金46萬5千元、手機47支、螢幕29台、電腦主機18台、網路分享器6台、鐵鎚6隻、黑莓卡9張等證物。但幕後操盤的陳姓金主及黃姓機房幹部未在現場，兩人獲知警方行動後，就此潛逃到宜蘭山區藏匿。

專案小組擴大追查，並出動空拍機執行監控，鎖定陳、黃兩人躲在宜蘭縣三星鄉山區豪華別墅中避風頭，警方4月8日持搜索票登門逮捕兩人，陳嫌等人落網辯稱投資有賺賠否認行騙，加上兩人在警方行動後逃往宜蘭山區逃亡事實明確，該集團15人經警方移送新北地檢署複訊後，陳姓金主及黃、蔡嫌訊後均遭檢察官聲押獲准、其餘集團成員則分依5萬元現金交保候傳。

【相關新聞】

►獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三 帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽 牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂



►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹 割斷主動脈放血奪命

