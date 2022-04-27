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宜蘭+135！南澳增21確診疫調中　大溪漁港採檢站PCR揪8例陽

▲▼0427宜蘭。（圖／宜蘭縣府提供）

▲宜蘭縣府今下午召開防疫記者會。（圖／宜蘭縣府提供）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

中央今(27)日宣布宜蘭縣新增135名確診個案。縣長林姿妙表示，因應居家隔離天數縮短，縣府團隊正努力將民眾所需的快篩試劑送至個案家中，成不便請民眾多加見諒。另外，第13波快打站將於4月30日開始提供服務，請民眾儘快施打疫苗。

林姿妙表示，因應居家隔離天數縮短，縣府團隊正努力將民眾所需的快篩試劑送至個案家中，造成不便請民眾多加見諒。面對疫情轉型期，林姿妙請縣民配合防疫措施及落實各項健康行為，儘快將疫苗打好打滿，並呼籲各類業者要遵守防疫規定，共同保護宜蘭的健康。

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根據疫情統計資料顯示，最近7日的確診人數呈上升趨勢，為了讓確診民眾能接受妥適的醫療照護，中央推出「確診者居家照護方案」。民眾可以透過「健康存摺APP」知道自己是否確診，醫院和衛生局也會通知民眾。當民眾確診之後，會由衛生局或警察局向民眾做疫情調查，衛生局會依照個案的狀況訂定適合提供服務的內容。

若是適合居家照護的確診個案，會由專責照護的醫院協助個案透過「健康益友APP」，持續給予健康評估與關懷照顧，有需要緊急醫療時再由專人協助至急診室就診。後續若有用藥方面的需求，也會提供適當的藥事服務。民眾若是局家隔離期間需要心理支持，專業單位會提供相關協助，一起努力度過疫情難關。

疫情部分，今日收容所案無新增個案。該案累積確診人數為251人，包含27名工作人員、4名工作人員的親人和220名收容人，縣府將持續提供醫療照護與生活支持，協助其恢復健康。而南澳鄉部分，今日新增21人確診，相關個案正在疫調中，衛生局將持續透過篩檢服務，找出社區確診者並了解相關感染狀況。

至於魚販案部分，今日無新增確診者，目前累積46人確診。縣府於4月25日下午派駐醫療團隊至大溪漁港提供篩檢服務，共篩檢358人，其中8人PCR結果為陽性，尚未列案號，已由衛生局協助確診者安排後續治療。

另外，今日新增確診學生數16人、教職員工1人，新增全校停課部分為黎明國小、光復國小等2校；新增部分班級停課為宜蘭市立幼兒園新生分班、私立愛迪生幼兒園、私立龍之堡幼兒園等3校，受影響學校共68校，159位學生、9位教職員確診。其它個案部分，目前有41名個案已知感染源，其餘個案的感染源尚待釐清中。

目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達82.2%，第二劑涵蓋率為77.9%，第三劑涵蓋率達58.2%。縣府表示，第13波快打站將於4月30日開始提供服務

▲▼0427宜蘭。（圖／宜蘭縣府提供）

▲▼0427宜蘭。（圖／宜蘭縣府提供）

▲▼0427宜蘭。（圖／宜蘭縣府提供）

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