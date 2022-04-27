移民署收容所爆208例確診　慈濟慨贈900劑快篩挺第一線防疫

▲慈濟基金會代表蔡照和師兄(左)致贈移民署宜蘭收容所快篩試劑、口罩等防疫物資。。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署宜蘭外國人收容所爆發群聚感染新冠肺炎事件，宜蘭縣政府衛生局進駐進行PCR篩檢276人、其中208人確診，所幸確診者大多無症狀、或僅有輕微呼吸道感染症狀，移民署將配合衛生單位貫徹防疫工作，對此慈濟基金會也在26日捐贈防疫物資，力挺移民署宜蘭外國人收容所度過難關。

慈濟基金會知悉上情後，26日特別捐贈安心祝福禮、防疫物資，希望幫助移民署宜蘭收容所度過該所收容人、工作人員染疫難關，這次慈濟捐贈快篩試劑900劑、醫療口罩3000片、防護面罩500只、隔離衣500件及安心祝福草本飲品禮盒等大批防疫物資。

26日當天慈濟基金會假宜蘭靜思精舍，由基金會代表蔡照和捐贈給移民署宜蘭收容所，希望這些物資能讓提昇收容所防疫量能，慈濟病祝福該所工作人員在順利度過這次群聚染疫風暴。

移民署則指出：北區事務大隊宜蘭收容所為執行收容、遣送工作，秉持服務、人道關懷精神及依法行政等作為。近日疫情嚴峻，宜蘭收容所仍依據指揮中心加強提升防疫規範，但因變種病毒傳染力太強，仍造成許多受收容人及工作人員染疫。

宜蘭收容所所長林俊良表示，感謝慈濟基金會多次捐贈防疫物資，除守護宜蘭收容所全體人員的健康，民間團體的無私大愛，也為移民署提供正面且溫暖的力量。

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