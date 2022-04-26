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嘉藥幼保系畢業展　環保小尖兵HOLD地球

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，26、27日兩天於該校大禮堂舉辦111級畢業成果展「環保小尖兵HOLD地球」兒童戲劇表演及闖關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，26、27日兩天於該校大禮堂舉辦111級畢業成果展「環保小尖兵HOLD地球」兒童戲劇表演及闖關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，26、27日於該校大禮堂舉辦111級畢業成果展「環保小尖兵HOLD地球」兒童戲劇表演及闖關活動，準畢業生們運用各科教保專業，透過「社區兒童活動企劃專題製作」課程，展現幼保系設計活動的企劃力與創造力，希望能透過這場活動讓幼兒從小建立學習愛護環境、Hold地球的環保觀念。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，26、27日兩天於該校大禮堂舉辦111級畢業成果展「環保小尖兵HOLD地球」兒童戲劇表演及闖關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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開場以兒童戲劇表演的方式，說明在全球暖化及疫情衝擊下的生活環境的改變，接著引導幼兒進行闖關。闖關活動則包含「鱷魚來了、鱷魚來了」、「回收轉轉樂」、「環保賓go」、「HOLD住環保由你骰我來拼」、「垃圾分類真有趣」及「環遊世界」等六道關卡，將環保新知結合幼兒生活情境設計，藉由寓教於樂的闖關過程，讓幼兒們認識不同的環保標章、生活廢棄物的回收及分類，以及瞭解資源回收與節約能源的重要。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，26、27日兩天於該校大禮堂舉辦111級畢業成果展「環保小尖兵HOLD地球」兒童戲劇表演及闖關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

負責活動總召幼保四甲唐宜均同學表示，此次畢業成果展是班上所有同學一起共同努力合作討論出來的，不管是活動設計、場地佈置、戲劇編排，從０到有都是大家全力投入的心血，尤其在這個疫情衝擊的時代，對於班上同學更是一大挑戰及學習，除了希望可以透過本次活動展現四年學習成果外，也希望讓孩子們有不一樣的體驗。

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，26、27日兩天於該校大禮堂舉辦111級畢業成果展「環保小尖兵HOLD地球」兒童戲劇表演及闖關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥幼保系主任林佳蓉表示，每年畢業成果展不只是嘉藥幼保系同學展現學習成果的舞台，更是彼此激發創意、磨練執行力的時刻，此次以幼兒環保愛地球為出發點，就是因為幼兒時期學習發展快速，是了解正確觀念與習慣的關鍵期，給予正確環保知識，能幫助幼兒從小建立以身為環保小尖兵為己任，HOLD住地球，達到良好幼教目標！

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