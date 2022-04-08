花王Kirei美好永續生活展虛實同步開展　絢麗兒童畫作描繪永續視野

圖、文／花王提供

由花王(台灣)所舉辦的「Kirei美好永續生活展」已經連續四年在中山誠品地下街R79光盒展出，展期將持續到5月31日；展覽主軸包含展出花王國際兒童環境繪畫比賽的得獎作品，及介紹花王(台灣)為推廣Kirei美好永續生活所做的ESG行動，希望藉此呼籲消費者和花王一起關心環境、愛護地球！



日前，花王(台灣)特別邀請五位獲得第12屆花王國際兒童環境繪畫比賽獎項殊榮的得獎者及其家人蒞臨展場，獲獎的小朋友看見自己得獎作品被大大的展出在光盒前，都十分興奮地分享自己創作理念和想法。第12屆國際兒童環境繪畫比賽來自全球各個國家的參賽作品高達7,009件，其中包含來自台灣的107件作品，令人驚豔的是有五位來自台灣的作品獲得獎項的肯定。花王(台灣)特地邀請得獎小朋友及家人一起參觀展覽之外，更進一步邀請花王(台灣)總經理大熊康生出席活動，贈送每一位得獎小朋友一份具有特別意義的禮物，並鼓勵大家可以透過繪畫創作一起思考環境問題。

「Kirei美好永續生活展」展出內容包含三大主題：守護海洋、森林保育和生活環保，將於中山誠品地下街R79光盒展出至5月31日，今年除了實體展覽之外，更透過數位的方式推出線上展覽https://artogo.tw/exhibition/kaokireilifestyle2022/space?utm_source=kaolifestyle2022&utm_medium=kaostory，自4月1日開始，精彩的得獎畫作不限時間、不限地點隨時上線就能夠觀看，線上展覽將與實體展覽同步展出，上線看展還可以填問卷拿好禮喔！