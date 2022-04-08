　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花王Kirei美好永續生活展虛實同步開展　絢麗兒童畫作描繪永續視野

▲▼ 花王Kirei美好永續生活展虛實同步開展　絢麗兒童畫作描繪永續視野 。（圖／花王）

圖、文／花王提供

由花王(台灣)所舉辦的「Kirei美好永續生活展」已經連續四年在中山誠品地下街R79光盒展出，展期將持續到5月31日；展覽主軸包含展出花王國際兒童環境繪畫比賽的得獎作品，及介紹花王(台灣)為推廣Kirei美好永續生活所做的ESG行動，希望藉此呼籲消費者和花王一起關心環境、愛護地球！

日前，花王(台灣)特別邀請五位獲得第12屆花王國際兒童環境繪畫比賽獎項殊榮的得獎者及其家人蒞臨展場，獲獎的小朋友看見自己得獎作品被大大的展出在光盒前，都十分興奮地分享自己創作理念和想法。第12屆國際兒童環境繪畫比賽來自全球各個國家的參賽作品高達7,009件，其中包含來自台灣的107件作品，令人驚豔的是有五位來自台灣的作品獲得獎項的肯定。花王(台灣)特地邀請得獎小朋友及家人一起參觀展覽之外，更進一步邀請花王(台灣)總經理大熊康生出席活動，贈送每一位得獎小朋友一份具有特別意義的禮物，並鼓勵大家可以透過繪畫創作一起思考環境問題。

「Kirei美好永續生活展」展出內容包含三大主題：守護海洋、森林保育和生活環保，將於中山誠品地下街R79光盒展出至5月31日，今年除了實體展覽之外，更透過數位的方式推出線上展覽https://artogo.tw/exhibition/kaokireilifestyle2022/space?utm_source=kaolifestyle2022&utm_medium=kaostory，自4月1日開始，精彩的得獎畫作不限時間、不限地點隨時上線就能夠觀看，線上展覽將與實體展覽同步展出，上線看展還可以填問卷拿好禮喔！

[廣告]請繼續往下閱讀...

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
這次沒有手銬腳鐐！　戴寧奔喪淚喊：爸爸我會堅強
快訊／民進黨大老彭明敏離世！　不辦任何形式的喪禮
15縣市139校大停課！ 台北市「全市停課」標準曝光
南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！　緊急送醫
地表最強姊夫是他！重磅回歸長榮　曾與張榮發關係生變出走20年
廖老大霸氣下戰帖　喊話大陸「破我紀錄就捐452萬」：2年有效
屏東基督教醫院護理師確診！今門診全暫停　急召醫護逐層篩檢
帶媽去看演唱會　阿妹1句話讓他當場出櫃！神發展引眾人鼻酸
快訊／07:36南台灣地牛翻身！　規模5.6、最大震度4級
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東地牛翻身震度4級　恆春超震！鄉民第一次嚇到了

屏東基督教醫院護理師染疫　今緊急停診...急診正常

屏東基督教醫院護理師確診！今門診全暫停　急召醫護逐層篩檢

海面3圈圈鄭明典驚：怎召喚那麼多？　首颱將生成＋大轉彎

快訊／07:36南台灣地牛翻身！　規模5.6、最大震度4級

快訊／07:36高雄地震　初判震度4級以上

花王Kirei美好永續生活展虛實同步開展　絢麗兒童畫作描繪永續視野

帶媽去看演唱會　阿妹1句話讓他當場出櫃！神發展引眾人鼻酸

輕症在家下週定案　「火燒屁股還試辦」專家曝1事最重要

王喜962字還原！5連陰來台落地轉陽　「我沒資格偷用健保」

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

賴皮龜酸8.72是P圖！直播沒看見　廖老大淡定：捐不捐100萬沒差了

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

屏東地牛翻身震度4級　恆春超震！鄉民第一次嚇到了

屏東基督教醫院護理師染疫　今緊急停診...急診正常

屏東基督教醫院護理師確診！今門診全暫停　急召醫護逐層篩檢

海面3圈圈鄭明典驚：怎召喚那麼多？　首颱將生成＋大轉彎

快訊／07:36南台灣地牛翻身！　規模5.6、最大震度4級

快訊／07:36高雄地震　初判震度4級以上

花王Kirei美好永續生活展虛實同步開展　絢麗兒童畫作描繪永續視野

帶媽去看演唱會　阿妹1句話讓他當場出櫃！神發展引眾人鼻酸

輕症在家下週定案　「火燒屁股還試辦」專家曝1事最重要

王喜962字還原！5連陰來台落地轉陽　「我沒資格偷用健保」

屏東地牛翻身震度4級　恆春超震！鄉民第一次嚇到了

這次沒有手銬腳鐐！戴寧奔喪「送別亡父」淚喊：爸爸我會堅強

快訊／前總統府資政彭明敏離世　享耆壽98歲

湖人裁掉36歲老將亞瑞沙　AD談交易傳聞飆髒話：我不知道

美眾院議長裴洛西確診　蔡英文致上真摯關心：祝她早日康復

星空下預約成佛　四期教育成佛有你全球徵文只剩下八天

屏東基督教醫院護理師染疫　今緊急停診...急診正常

鈴木誠也棒打賽揚強投　開幕戰大聯盟首安就出爐

歐米茄聯名Swatch開賣兩星期還在排隊！　開箱台灣最夯款

「電子鍋燙髮」害她禿頭、耳缺角　設計師判吃7個月牢飯

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

快訊／07:36高雄地震　初判震度4級以上

快訊／07:36南台灣地牛翻身！　規模5.6、最大震度4級

今年首颱「馬勒卡」明生成　週末恐三颱共舞

妹子收簡訊　超商領包裹竟是詐騙

帶媽去看演唱會　阿妹1句話讓他當場出櫃

10年前機車加滿油240元　網嘆1點最慘

新竹縣新增「2校4學生確診」

王喜曝5連陰才來台：沒資格偷用健保

廖老大喊話中國車界：破我紀錄就捐452萬

更多熱門

相關新聞

花王連續十六年入選「世界最具道德企業」

花王連續十六年入選「世界最具道德企業」

花王株式會社（社長・長谷部佳宏）入選美國權威智庫Ethisphere Institute（道德領域研究機構）發表的「2021年世界最具道德企業®」名錄。花王是該機構自2007年啟動這項遴選以來，日本乃至亞洲範圍內唯一一家連續16年獲選的亞洲企業。

SOFINA iP x Hello Kitty攜手推出超萌聯名設計

SOFINA iP x Hello Kitty攜手推出超萌聯名設計

超可愛！花王推出哆啦A夢洗髮精

超可愛！花王推出哆啦A夢洗髮精

日本必囤！花王蒸氣眼罩一片19元

日本必囤！花王蒸氣眼罩一片19元

冬天衣服晾不乾還發臭！日曬級除菌力洗衣精消異味

冬天衣服晾不乾還發臭！日曬級除菌力洗衣精消異味

關鍵字：

花王

讀者迴響

熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

地震警報狂響！她見男友舉動崩潰取消婚宴

快訊／07:36高雄地震　初判震度4級以上

快訊／07:36南台灣地牛翻身！　規模5.6、最大震度4級

今年首颱「馬勒卡」明生成　週末恐三颱共舞

小S班底身份起底！交往韓團挨酸　現男友「也是偶像」

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面