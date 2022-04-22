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【廣編】422地球日！中保科「ESG日常化」落實綠色採購

▲▼中保科,世界地球日,環保,減碳,ESG,節能。（圖／中保科提供）

▲透過一鍵關燈，中保科全員落實ESG日常化。

圖、文／中保科技集團提供 

響應「世界地球日」提倡環保、愛地球，中保科（9917）實行午間關燈一小時，且透過「AI服務科技派勤減碳行動」減碳超過348公噸（2020年相較2016年），2021年落實節能，總部大樓全數更換LED燈具，並強化宣導中保科供應商環境永續行動，要求綠色採購，訂定供應商應遵循與履行各項環境保護等相關法規。中保科技指出，「落實ESG日常化是我們的目標，像是總部三年燈具汰換，累計就節能269,600度，節電度數超過20%，善盡企業責任推動減碳無塑。」

  此外，中保科技IT核心博訊科技辦公室也全面走向智慧辦公室，員工每天上班時，可以用手機APP為各區域開燈，下班時可以一鍵關燈，省去找電燈開關的困擾。交誼大廳與會議室則使用中保科技的智慧商品LUTRON系列Caséta遙控燈光與窗簾，自動窗簾最大特點是超靜音，也能依陽光調整室內燈光，達到節能效果。中保科旗下國雲停車，目前已經是全台市佔率第一的路邊停車開單委外營運商，自100年起已經陸續並廣泛使用電動機車為路邊停車開單員的交通工具，目前使用電動機車約860台，換算一年至少可減少912公噸的二氧化碳，國雲停車此項也獲得經濟部工業局表揚為節能減碳績優單位。

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