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南韓政府料明宣布「戶外免戴口罩」！　全面解封後確診數繼續降

▲▼ 南韓疫情,南韓櫻花。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 4月中旬的南韓首爾，民眾外出賞櫻。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓18日起解除社交距離限制，走向與病毒共存，近來單日確診數皆維持在10萬例以下。南韓政府消息人士透露，29日料將宣布自下周起解除戶外口罩令。至於邊境管制，短期內旅客入境前後仍須接受PCR檢測，未來則有望以快篩代替。

《韓聯社》報導，南韓國務總理金富謙料將於29日的中央災難安全對策本部會議上宣布，下周起戶外不強制戴口罩。政府相關人士說明，對聚會人數、店家營業時間等社交距離限制全面解除後，確診數仍持續減少，重症、死亡率也維持穩定，專家判斷，在病毒傳播風險較低的戶外可解除口罩令。

另一方面，南韓境外移入個案在整體確診者中佔比不高，但目前仍要求入境旅客提供出發前的PCR陰性證明，引發不滿。南韓防疫當局28日在例行記者會上對此表示，這項限制是為防堵境外新變種或重組病毒入侵，短期內會繼續實施。

目前入境南韓的旅客除須提供48小時內PCR陰性證明，入境第1天須再次接受PCR檢測，第6或7天須接受快篩。疾病管理廳發言人高在榮說明，入境前PCR的要求對國內檢測量能不造成負擔，也較快篩準確，防堵境外移入的效果較高，入境第1天的PCR檢測則是為了監測新變種及感染狀況，短期內仍有維持的必要，但政府正朝未來以快篩代替PCR或兩者皆可的方向進行討論。

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