快篩陽怎麼辦？PCR陽性率「高達九成」　黃珊珊：先當自己確診

記者袁茵／台北報導

指揮中心28日宣布，全台新增1萬1353例確診病例，其中新北市4552例，台北市2424例。由於許多民眾在家自行快篩後出現陽性，卻不知道之後該怎麼做，台北市副市長黃珊珊表示，現在快篩陽性後再做PCR的陽性率高達88.57％，所以就請快篩陽性民眾就將自己當成是「九成的確診個案」。

台北市政府28日下午召開防疫記者會，針對快篩陽性部分，黃珊珊說明，快篩劑準確度越來越高，從台北市7大公費篩檢站數據顯示，快篩陽性後再到醫院PCR的陽性率高達88.57％，也就是說快篩陽性後有九成都是PCR陽性確診。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

面對民眾快篩陽性後可能會慌張，黃珊珊表示，倘若在家持有快篩劑者並快篩後陽性反應，或是到藥房買快篩後出現陽性反應，「就先將自己當成九成的（PCR陽性）確診者。」並步行或自駕、家人開車至附近醫院採檢，盡量別搭大眾運輸工具，倘若量能足夠的話，也可安排防疫計程車載人至醫院採檢，不過目前量能非常緊，而民眾採檢完後也直接回家靜候PCR結果。

黃珊珊提及，倘若PCR出現陽性時，確診者會同時收到一份簡訊，包括台北市平台登錄接觸史，接下來就當確診個案流程處理；希望民眾自主通報，如果沒有症狀的話，就待在家裡自己管理，最好是一人一室，也呼籲確診者務必使用台北市自主通報系統，節省很多人員打電話詢問作業。

不過，黃珊珊強調，如果確診者身體有不舒服，例如喘、呼吸困難、持續胸痛和胸悶、意識不清楚、皮膚與嘴唇和指甲床發青等症狀，就得立刻聯絡119或衛生局防疫車隊，或是自行前往就醫。

最後，黃珊珊說，「快篩陽性就當作自己是九成的確診個案。」不過現在醫院量能非常吃緊，所以可以到附近醫院採檢，不一定要到台北市立聯合醫院，台北市還是有很多醫院可做PCR，但希望民眾不要搭大眾運輸，好好回家休息，並向公司回報狀況。

▼北市快篩陽後PCR的陽性率高達9成。（圖／台北市政府提供，點圖放大）