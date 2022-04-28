北韓邊境士兵戴「防毒面罩」防疫！　當局下令：禁吸中國空氣

記者王佩翊／編譯

大陸疫情近日持續升溫，除了最為嚴重的上海外，鄰近國界的吉林省也傳出多起確診病例。與吉林只相隔一條河的北韓則是人心惶惶，同時下令要所有邊境警衛隊的士兵值勤時都戴上防毒面具，「以防吸到中國的空氣」。不僅如此，先前更傳出，北韓為了防止新冠病毒入侵，允許駐守士兵無條件射殺闖入邊境的人。

根據《每日北韓日本版》報導，中國大陸疫情再度飆升，上海更因此進入封城狀態。除此之外，吉林省也因確診人數迅速增加而封城，儘管吉林的單日確診已經在2週內從600多例降為40多例，但僅隔著一條河的北韓依舊不敢大意。

▲全球疫情爆發第3年，北韓至今仍聲稱零確診。（圖／路透社）



根據內部消息人士指出，北韓當局4月初下令，要求與遼寧省相連的平安北道國境警衛隊士兵們，在值勤時戴上防毒面具。除此之外，當局早在3月就曾對緊鄰吉林省的慈江道中江的國境警衛隊士兵們下達相同命令。不過目前還無法確定是否已對北韓境內其他警衛隊下達同一命令。

由於防毒面具是以橡膠製作而成，無法長時間佩戴，因此初步判定應該只有在外執勤時才須佩戴。不過士兵之間也對於上級的要求深感疑惑，質疑「病毒真的有可能會從對岸飄過來嗎？」

不僅如此，還有當地士兵私下狠酸，「去年才下令射殺所有靠近北韓邊境的動物與人類，現在則是下令不要呼吸來自中國的空氣。」

另外，當局為了避免對邊境居民造成恐慌，並未說明士兵佩戴防毒面具的理由，因此當地民眾還以為這是冬季訓練的其中一環。

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