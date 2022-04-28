快訊／台中警解送毒犯途中遭撞！　車頭全毀2員警受傷

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區28日上午發生一起交通事故，台中第六警分局員警押送毒犯途中，行經河南路、市政北六路口時，遭對向車道欲左轉的80歲劉姓駕駛的賓士撞上，事故造成六分局警車車頭凹陷毀損，丁姓、楊姓警員受傷，警車內的張姓毒犯未受傷，目前已解送至台中地檢署。警方初判肇因為劉男未禮讓直行車，雙方駕駛經酒測無酒精反應，詳細經過由交大進一步釐清調查。

▲警方解送毒犯途中，遭民眾開車撞上。（圖／民眾提供）

台中第六警分局表示，昨晚進行路檢盤查時，查出張姓男子（50歲）車內有0.94克的安非他命，立即將其逮捕，並移送法辦。今日上午10時許在將他解送路途中，警車行經西屯區河南路、市政北六路口，遭到對向左轉的車輛碰撞。

▲劉男左轉時與警車發生碰撞。（圖／民眾提供）

警方調查，丁姓員警（27歲）駕駛警車沿河南路外側車道往北朝市政北七路方向前進，車內載有張姓嫌犯、楊姓員警（26歲）；劉姓駕駛沿河南路內側快車道，左轉進市政北六路往惠民路方向行駛，疑未注意車前狀況，不慎撞上押送毒犯的警車。

車禍造成警車車頭凹陷毀損，劉男賓士車右側車身受損，丁姓員警手部擦挫傷、楊姓員警臉部挫傷，經送往林新醫院治療無大礙；張姓毒犯及賓士駕駛劉男則未受傷。雙方經酒測無酒精反應，詳細案情由警方釐清調查。

▲▼劉男的賓士車右側車身毀損。（圖／民眾提供）