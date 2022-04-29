母墜樓亡竟是啃老兒下手　討嘸100元推下4樓！冷血查看掰自己跳的

記者游宗樺、黃翊婷／新北報導

新北市板橋70歲周姓婦人3月22日晚間8時許突然從住家4樓墜落身亡，同住的38歲黃姓兒子原先聲稱母親是輕生，但檢警進一步調查發現證據與證詞根本不符。黃男見瞞不住了，才改口坦承是自己把母親推下樓，原因竟然只是為了討100元買酒喝。

▲黃男坦承弒母。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，黃男有多項前科，曾拿鐵鎚搶銀樓被捕，出獄後找不到工作，又染上酗酒等不良習慣，經常為了錢與父母爭吵，而父親在2020年過世後，他與母親相依為命，卻還是不改惡習，每天都要討100元去買酒喝。

事發當天，黃男午睡醒來後向母親討要100元準備去吃飯、買酒，母親不願意，雙方一度發生口角，他一路從中午餓到晚上，加上酒癮發作，再次要錢又被拒絕，一氣之下乾脆上前翻母親的口袋，母子倆就這樣從客廳拉扯到陽台，最後他竟順勢將母親從4樓住家推下，眼睜睜看著母親墜樓慘死。

附近住戶透露，事發之後，黃男曾下樓查看，神情鎮定，沒有半點驚慌失措的樣子。等到警方獲報到場，黃男便聲稱母親是自殺的，下午就曾跨坐在陽台欄杆，他苦勸無果，沒想到晚上再看到母親時，人已經懸空在陽台外，只有手拉著欄杆，他因為腰傷無法救援，母親才會墜落身亡。

▲▼周婦從4樓墜落身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

然而，檢警進一步調查卻發現，事發陽台的欄杆並沒有攀爬的痕跡，底下3樓的石棉瓦遮雨棚也沒有損壞，家中也未找到遺書，現場種種證據都與黃男的證詞不符，加上他根本交代不清母親輕生的理由，因而引發檢警懷疑。

黃男眼見事情瞞不住了，再度接受偵訊時還被檢察官喝斥「你母親都死不瞑目的看著你，還不認」，這才坦承是因為要不到錢才會動手。現階段黃男已經被捕，全案依殺害直系尊親屬罪聲押獲准。

消息傳開後，附近居民都很訝異。當地里長表示，對黃男家裡狀況所知不多，只知道還有一個哥哥，他平日無業，多在公園喝酒閒晃，但不曾與鄰里發生衝突，獲悉他只為了100元就對母親痛下毒手也感到錯愕。

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