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「26億名畫」被修壞！恐嚇剁手腳還把人扔馬路滾　收藏家下場曝

▲▼法律，法官，法庭，判決。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲方男宣稱上億名畫送畫廊修復遭毀，反因理論舉動過激吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者黃哲民／台北報導

北市一名方姓收藏家2017年以2萬5000元工錢，將一幅號稱價值26億元的名畫委託師大路一家畫廊游姓老闆修復、裱框，卻發生毀畫糾紛，方男多次登門理論，不僅放話「我要你們的命」、持刀插桌示威、拿電鑽作勢對游男捅頸威逼，更把游妻扔到店外馬路上翻滾，游男一家3口怒告方男求償共315萬餘元，台北地院一審判方男應賠117萬餘元，可上訴。

現年65歲的方男是新黨發起人之一，自稱國際典當師與收藏家，2017年11月間，他將一幅號稱是中國元朝畫家黃公望的作品《天池石壁圖》軸絹本，交給在北市師大路經營畫廊的游男，以2萬5000元工錢委託修復畫作浮起的絹絲，並重新裱框。

不過隔年（2018年）3月方男看到游男處理後的畫作，認為游男弄壞畫作造成褪色，更被游男指稱這幅畫可能是贗品的說法激怒，同月2度到畫廊興師問罪，對游男夫妻和兒子共3人放話「你們沒有給我把畫修復好，我一定要你們的命」、「我不用告，自然有人來處理你們」，方男更拿起游男的工作用刀插進桌面示威，造成刀柄與刀身斷裂分離。

方男還高舉畫廊裡一把電鑽，作勢要對游男捅頸威逼，游妻想阻止方男，反遭方男掐住脖子拖到店外，重重扔到馬路上翻滾，以致額頭與臀部掛彩，方男並辱罵游妻「去給人家X」等粗話，另打電話恐嚇游男「大家拿刀互砍」、「要剁手剁腳才聽的懂？」、「一定要斷你的手腳，你才會工作，是不是？」等語。

游男一家3口不甘受辱，對方男提告與求償。方男刑案被依毀損、恐嚇危害安全等罪合併判刑6月、得易科罰金18萬元定讞。方男始終不服，出庭時還暴走洩憤，他秀出中國大陸當地的鑑定報告，主張自己收藏的《天池石壁圖》才是真跡，價值26億元，其他博物館所收藏的都是贗品，可是游男弄壞這幅畫，將嚴重貶值。

民事庭法官與刑事庭法官都沒判斷方男本案畫作真假問題，僅就方男罵人、打人的舉動論處。方男堅稱三字經是他的口頭禪，對游妻說「去給人家X」並非侮辱，而是要對方別插嘴管事，他沒拿刀插桌面，拿電鑽是防身，游男告他所說的恐嚇言語，其實都是「誇示用語」。

方男更喊冤他才是被游男一家3口圍毆的受害人，他為了擺脫拉扯，僅「輕微力道」推開游妻，游妻「順勢跌倒」的結果跟他無關，他當場還跟游男兒子說：「你爸打我，你看到了。」

法官審理認為，游男一家人提告有錄音、監視畫面佐證，包括方男左手拉住游男、右手高舉電鑽作勢要捅進游男脖子的驚險場面，以及游妻遭方男扔到店外的狼狽模樣，方男本案所為造成游男一家3口身心痛苦，游妻更長期焦慮害怕、持續就醫。

法官指方男名下雖沒登記任何財產，但依方男自述當過立委助理、開過法律事務所、當過公司董事長，經歷豐富、著作非少、收藏頗豐，因此判方男須陪游男一家3口共117萬元精神慰撫，外加游妻看病醫療費1180元，可上訴。

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