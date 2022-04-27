歎「獨自扶養女兒」惹惱前夫　星座女神遭索賠60萬結果出爐

▲星座專家白瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

星座專家白瑜前年接受媒體專訪，自稱「獨自扶養10歲女兒」，她的張姓前夫認為遭誣指沒付錢養女兒，更不滿白瑜向法院遞狀說他離婚後就「未對未成年子女盡扶養義務」，告白瑜求償精神慰撫60萬元，法官審理認為張男過度解讀白瑜受訪內容，至於訴狀內容屬於訴訟攻防，沒對外公開，白瑜也沒指使律師誣賴張男，今判張男全部敗訴，可上訴。

白瑜因受訪隨意揭露前夫私德，另案被依加重誹謗罪判處拘役25天、得易科罰金2萬5000元，且須賠償張男精神慰撫20萬元。白瑜歷次出庭均不願受訪再生枝節，她的經紀人今代為回應判決結果，表示：「謝謝關心，尊重法院判決，目前為了保護孩子的權益，不便再接受任何相關的訪問。」

▲星座專家白瑜因受訪內容惹禍，遭前夫提告求償精神慰撫60萬元，她出庭始終婉拒受訪。（圖／記者黃哲民攝）

現年39歲的白瑜出生於中國大陸山西省，外型凍齡、談吐輕柔，有心理學背景還懂催眠、奧修禪卡，出版多本星座愛情書籍，也常上電視節目大方分享自己失婚、獨自扶養10歲女兒的經歷，吸引一票粉絲，稱她為「星座女神」。

白瑜有兩任前夫，張男是第一任，2人結婚8年，2014年8月協議離婚，2人所生女兒最初由張男照顧2年多，之後由白瑜接手至今。白瑜前年（2020年）6月接受媒體專訪，提到自己「目前獨自扶養10歲女兒」。

張男看到報導後，自認遭誣指沒付錢養女兒，加上白瑜對他提起家事案件訴訟，要求他多分攤女兒扶養費，訴狀內容卻扭曲事實，說他離婚後「對於未成年子女之生活開銷即不再負擔」、「離婚後，即未對未成年子女盡扶養義務」等語，張男認為白瑜指使律師所為，一併告白瑜求償精神慰撫60萬元。

台北地院審理認為，一般人聽到白瑜所稱「獨自扶養」，多半會認為是由白瑜「擔任主要照顧者」，未必會聯想張男沒付扶養費，張男顯然過度解讀白瑜這段受訪內容，其他媒體跟進報導但沒採訪白瑜，內容也未達侵害張男名譽權程度。

法官並指證據顯示，張男提告所指的訴狀內容，是白瑜委任律師本於自身專業所寫，事前沒跟白瑜確認過，白瑜出庭立刻更正內容，證實張男照顧女兒期間負擔所有費用，可見白瑜沒指使律師誣陷張男、抹殺張男曾扶養女兒的事實。

更重要的是，法官指雙方的家事案件訴訟沒公開審理，訴狀內容也不會公開於眾，沒侵害張男的名譽權，今據此判張男敗訴、白瑜全部免賠，可上訴。