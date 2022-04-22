星座女神沒算到自己口舌招尤　接通告爆前夫外遇挨告結局出爐

▲星座專家白瑜（中）因爆料前夫隱私惹禍，遭前夫提告求償出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

星座專家白瑜前年對媒體爆料自稱「結婚當天抓老公外遇！」等語，白瑜兩任前夫之一的張男認為遭影射，批白瑜說法不實且無關公益，告白瑜求償147萬元並須將判決書PO網連續30天，白瑜堅稱沒指名道姓，僅分享親身經歷，台北地院審酌白瑜本案描述的「前夫」特徵都跟張男相符，又無法舉證張男確有外遇，判白瑜賠償20萬元，可上訴。

現年39歲的白瑜出生於中國大陸山西省，外型凍齡、談吐輕柔，有心理學背景還懂催眠、奧修禪卡，出版多本星座愛情書籍，也常上電視節目大方分享自己失婚、獨自扶養10歲女兒的經歷，吸引一票粉絲，許多人找她諮商，更被稱為「星座女神」。

▲星座專家白瑜。（圖／記者周宸亘攝）

白瑜和張男結婚8年，2014年8月分手，2人所生女兒由白瑜照顧。白瑜前年（2020年）6月接受媒體採訪，自爆「與前夫在去年（按：2019年）分開，原因是對方長期外遇」、「回憶結婚當天晚上11點正準備度過新婚之夜，老公突然接起手機，因話筒聲音大，聽到女性喊『我打了好多人的電話，終於找到你了！』」她聽到之後，「崩潰將自己鎖進衣櫃」。

白瑜還聲稱「結婚13年發現老公和不同對象關係密切」、「他習慣性尋找不同女生」等語，經媒體以《結婚當天抓老公外遇！星座專家白瑜『憂鬱併發氣喘險喪命』婚姻撐13年心碎》為題報導。

張男在報導見報當天傳訊質問白瑜「你應該清楚裡面有多少是與事實不符的內容或是額外添加的情節」，隔月再傳訊質問白瑜「從離婚後我這邊前前後後資助了多少，結果會是這樣的回報」、「妳想在媒體前營造自己帶孩子有多苦我沒意見，但妳不應該用傷害我的方式來達成」、「更何況妳還是每天在開導別人為職業，怎麼會做出這樣的事」。

白瑜當時回覆：「請問哪邊不實？」張男於是寄存證信函給白瑜，要求別再散布或在社群及媒體發表關於他的不實言論。但白瑜同年8月在電視節目中，不僅把相同內容再講一遍，還加碼爆料前夫與曖昧的女生貼臉自拍等舉動。

張男這次不忍了，告白瑜求償精神慰撫147萬元，並要求白瑜在個人臉書、部落格網頁將本案判決書遮蔽張男姓名後，連續PO網30天。

白瑜出庭表示願當庭向張男道歉但被拒，她聲稱和兩任前夫的婚姻共13年，分享發現前夫和其他女生曖昧情形的親身經歷，闡述內在感受，沒指名道姓在說誰，她更拿出張男所寫悔過書等證據，想佐證張男在婚姻中跟許多女生有曖昧。

法官審理指出，白瑜本案描述「前夫」年齡、職業與海外工作地點，都跟張男相符，白瑜被張男質問時，回覆「請問哪邊不實？」可見她雖沒指名道姓，但說的就是張男，可是她所提張男親筆悔過書，內容無法證明張男有外遇。

法官認為公開說人家有外遇，足以貶損當事人的社會評價和名譽，白瑜僅須分享自身心境轉折和改變的契機即可，不必講到這麼多具體的人事時地物，且無法舉證自己說的都是真的，據此判決白瑜應賠張男精神慰撫20萬元，但不必將判決書PO網，因為若依張男要求遮蔽姓名再公布，網友看到也不曉得是回覆誰的名譽，可上訴。

白瑜本件行為在刑案被依加重誹謗罪判處拘役25天、得易科罰金2萬5000元，她另於媒體訪問時，表示自己離婚後「獨自扶養女兒」，再被張男認為影射他不付女兒扶養費，告白瑜求償精神慰撫60萬元，台北地院一審將於下周三（27日）上午宣判。