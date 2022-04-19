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正宮跳腳again！揪小三判刑定讞　求償竟碰壁：法律不保障配偶權

▲簡姓人妻去年三度帶小王回家嘿咻，老公發現後怒告妻子通姦罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲通姦除罪後，社會普遍認為至少可求償討公道，如今可能也要被顛覆。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

司法院大法官前年宣告通姦除罪後，社會普遍認為至少還可向出軌配偶求償討公道，但台北地院法官吳佳樺再度以判決顛覆想像，她在林姓正宮向王姓小三求償100萬元的案件中，認定「配偶權」不是法律保障的「權利」，而「維持婚姻與家庭共同生活圓滿幸福」也不是法律保護的「利益」，據此判正宮敗訴，吳法官提出的解決方案，是從規範婚姻與家庭身分的「家庭法」尋求解套。

司法院大法官前年（2020年）5月29日公布釋字第791號解釋，宣告《刑法》通姦罪違憲、即日失效，主要理由是大法官認為婚姻所承載的社會功能日趨相對化，所以昔日強調婚姻制度性保障功能的看法，應與時俱進，變遷為重視配偶雙方平等、尊重個人在婚姻之中仍保有性自主權。

▲▼大法官召開憲法法庭，審理軍人年改是否違憲。（圖／取自司法院網頁）

▲司法院大法官召開憲法法庭。（圖／取自司法院網頁）

這個釋憲結果衝擊許多人看待婚姻的價值觀，引發不少議論，但司法院大法官解釋憲法，具有至高無上、一槌定音的地位，因此社會普遍認為，至少可比照歐美國家，以求償方式向出軌配偶討公道，最常見的就是主張「配偶權」受侵害為訴求。

不過吳佳樺去年（2021年）審理陳姓正宮向洪姓小三求償精神慰撫一案，就認定「配偶權」在現行法律是不存在的概念、不是法律所明文保障的「權利」，她更引用釋字791號解釋，否定將配偶視為受獨佔、支配客體的「配偶權」見解，判正宮敗訴。

吳佳樺是現任司法院大法官吳陳鐶的女兒，本身專精公法領域，現為博士候選人。吳陳鐶在釋字791號解釋提出不同意見書，認為通姦罪合憲。

由於通姦求償案多為正宮提告，吳佳樺的判決引起譁然，堪稱令正宮們跳腳的思維，不過該案上訴二審仍在審理，法界也指吳佳樺在該案的理由並非創見，還有律師建議求償時除了主張「配偶權」，也要一併主張「維持婚姻與家庭共同生活圓滿幸福」的利益受侵害，提告比較有勝算。

然而吳佳樺日前審理林姓正宮向王姓小三求償100萬元一案，不僅維持她在前案「『配偶權』並非法律上『權利』」的見解，更進一步指出「婚姻與家庭共同生活圓滿幸福」，非常抽象、難以定義，每個人認定的「幸福婚姻」不盡相同，不該由法官以自己的價值觀論斷別人的婚姻是否幸福。

吳佳樺在判決指出，若認定「婚姻與家庭共同生活圓滿幸福」屬於法律保護的「利益」，將會非常抽象、空洞，她舉例若配偶沉迷電玩、社群媒體，是否可告電玩公司、社群公司侵害「婚姻與家庭共同生活圓滿幸福」的利益？

所以吳佳樺認為，「婚姻與家庭共同生活圓滿幸福」也不是受法律保護的「利益」，她更直言，婚姻破碎不盡然是配偶單方行為造成，肉體上出軌或許在道德上值得非難，但配偶間缺乏溝通、生活中的冷暴力，「何嘗亦不是促成婚姻走上終點之原因」。

吳佳樺據此判決林姓正宮敗訴，可上訴。本件王姓小三在通姦除罪前，已被判刑3月定讞，正宮依據有罪判決提起附帶民事求償，居然還是碰壁，吳佳樺或許預期會再招來罵聲，她在全文超過1萬3000字的判決中建議，不該把《民法》侵權行為損害賠償的規定，套用在背棄婚姻的求償案件，因為第三者介入，不會使配偶身分發生改變，所以從「身分法益」的角度求償，是邏輯不通的。

她認為，應該從規範婚姻與家庭身分的「家庭法」著手解套，畢竟背棄傳統「婚姻忠誠義務」的人，並不是小三或小王，但「家庭法」可以設計贍養費、離婚損害等規定來彌補。

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