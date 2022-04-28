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社會 社會焦點 保障人權

基隆女確診病逝家中...男友批衛生局「逼死人」　市府回應了

▲▼0427基隆防疫記者會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲針對基隆女確診後病逝家中一事，基隆市府也對此回應，強調均有盡可能協助家屬處理。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆一名陳姓女子22日確診後，高燒12小時，就醫後被醫護請回家繼續觀察，不料卻不幸於居隔時病逝，不但至今未列案號，就連火化也一度被阻，讓家屬相當不滿。而與陳女同居8年多，情同夫妻的曾姓男子也對此提出5點質疑，痛批衛生局通報電話遲遲打不通，「根本就是把人逼進死路」。對此，基隆市府也回應了。

回顧整起事件，陳姓女子於21日出現症狀，22日確診，僅隔2日就被家人發現不幸在家中病逝，基隆市府直至25日才接獲通知，而陳女至今未列案號，基隆市府也回原事發經過。

基隆市衛生局長吳澤誠表示，對於陳女不幸在家中病逝，市府也感到相當遺憾痛心，但他也還原整起事故，強調行政單位一直都有盡可能地給予協助。

▲▼基隆女確診後病逝家中，男友提出5點質疑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆女確診後病逝家中，男友提出5點質疑。（圖／記者郭世賢翻攝）

吳澤誠指出，陳女在21日晚間6點左右進線，主訴有咳嗽、發燒並有全身痠痛等現象，衛生局也立刻派遣救護車將陳女送往基隆長庚就診，並同時進行PCR檢測。基隆長庚急診後續評估，認為陳女生命徵象穩定，無須立即住院之急迫情形，因此請陳女回家觀察等待PCR結果。

不料陳女22日晚間再度進線表示身體不適，衛生局也再派出救護車安排陳女前往基隆三總就診，當時陳女體溫36.9、心跳114、呼吸19下，心跳較快，入院初步治療後，陳女心跳速度有改善，當時生命徵象為體溫37.9、心跳92、呼吸18，經評估後認為陳女症狀有改善，因此再請陳女回家觀察。

而24日陳女的曾姓男友上班前再向陳女確認身體狀況，陳女也有回應，熟知曾男下午下班返家卻發現陳女異常，立即報案求助，但消防局到場後發現陳女已出現屍斑，認定陳女已死亡多時。

▲▼基隆女家中病逝。（圖／讀者提供）

▲基隆女家中病逝，女兒和其男友都相當痛心。（圖／讀者提供）

吳澤誠表示，後續防疫專線協助家屬進行司法相驗，但家屬擔心司法相驗會需要解剖，因而改為行政相驗，陳女的女兒儘管確診，但仍希望能外出見媽媽最後一面，惟最後礙於女兒的條件並未符合外出標準，因此未讓她外出，但基隆市府在相關程序上都有與以協助。

而對於家屬質疑醫院為何會二度要陳女返家觀察，而不是入院治療，吳澤誠則回應，因為是醫護人員的醫療專業判斷，至於是否有相關疏失，也要經過其他認定，但當時陳女的心跳速度已有獲得改善，醫護人員經評估後，認為陳女情況穩定，可以先回家觀察有需要再送醫院。而新冠肺炎病毒在個體上的變異相當大，常常會有突發狀況，至於相關細節也仍需進一步確認。

吳澤誠說明，陳女不幸過世後，家屬表示開立死亡證明書遭到刁難，死亡證明書的死因更一度被列為「呼吸衰竭」，直到後續才被改為「感染新冠肺炎導致呼吸衰竭」，主因為開立死亡證明書的基隆市立醫院院長王慧珺出於善意，想讓家屬能夠快速進入後續流程，且礙於當時家屬並無法提出相關PCR陽性證明，才會以站在家屬的角度，先改開立「呼吸衰竭」死亡證明書，以利後續流程進行。

▲▼基隆女高燒12hrs「家中病死」未列確診　火化被阻家屬慟：醫院不收。（圖／民眾提供）

▲基隆女高燒12hrs「家中病死」未列確診，火化被阻家屬慟：醫院不收。（圖／民眾提供）

此外，由於陳女從確診治死亡至今仍尚未列案號，有媒體質疑基隆市府是否慢半拍？吳澤誠解釋，行政流程是一環接一環，陳女PCR陽性確診當下，基隆長庚也有在第一時間通知陳女，但陳女因手機沒電，遲遲無法聯絡上，醫院後續也有依規定上傳法定傳染疾病系統。

吳澤誠表示，基隆市府會直至25日才開立死亡證明書，僅是因為家屬當時無法拿出PCR陽性確診證明，基隆市府也不會有相關證明，只能從法傳系統知道該個案為確診病例，市府的行政流程相當緊密，需經過流程一層一層向上通報，並盡量讓流程不出現縫隙，但仍會有其他事物干擾，而造成有時間差的情形發生。

至於家屬質疑衛生局的防疫專線多次通報仍打不通，質疑根本把人逼進死路。吳澤誠則對此回應，市府防疫專線由46人負責，但因應國內疫情升溫，專線常常爆滿，真的不是市府不接電話，是電話一直進來打不通。

另，針對快篩試劑不足一事，是否有掌握在特定人士手中，吳澤誠則回應，快篩試劑短缺大家也都知道，市府手裡現有的公費快篩試劑存量也相當緊繃，直到27日才接獲中央配給新的一批快篩試劑，但該批快篩試劑仍是公費試劑，無法提供給一般民眾來做使用。

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